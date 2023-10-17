Політтехнолог Михайло Шейтельман нагадав 24 Каналу, що Трамп належить до прихильників Ізраїлю. Як відомо, він переніс посольство США в Єрусалим і визнав анексовані Голанські висоти частиною Ізраїлю.
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"Путін і Росія, підтримуючи ХАМАС, налаштовують Трампа проти себе. Він може прийти з геть інакшою риторикою до президентського крісла, якщо переможе", – зазначив Шейтельман.
Причетність Росії до ХАМАС уже становить неспростовний факт. Так, російська криптобіржа Garantex обслуговує терористичну групу, пов'язану з палестинськими бойовиками. Загальна сума переказу сягнула 93 мільйонів доларів.
Крім того, російський слід простежується в тактиці ХАМАС – палестинські бойовики використовують FPV-дрони проти бронетехніки. Це ноу-хау війни в Україні, і оскільки нас в Ізраїлі не було, значить, це втручання росіян.
США продовжать допомагати Україні
У Сполучених Штатах виникла низка фінансових проблем. Спочатку був ризик шатдауну, а тепер Конгрес не може обрати нового спікера. Однак важливо пам'ятати, що ці питання суто внутрішньоамериканські, тому на допомогу Україні зрештою не вплинуть.
Шейтельман про допомогу США для України: дивіться відео 24 Каналу
"Я думаю, нам серйозно турбуватись рано. Ми іноді технічні складнощі приймаємо за реальні", – констатував Шейтельман.
Що відомо про допомогу Україні та Ізраїлю
- Адміністрація Джо Байдена хоче виділити спільний пакет допомоги для України та Ізраїлю. Мова про військове обладнання на суму понад два мільярди доларів.
- Попри готовність США допомагати обом країнам, у разі розширення війни на Близькому Сході одночасна підтримка може стати проблемою. Вашингтон потребує зусиль, щоб нарощувати кількість своїх боєприпасів.
- Як відомо, виробництво снарядів і ракет становить довготривалий процес. Тому залишається сподіватись, що зброї на складах вистачить усім.