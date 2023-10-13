У 2024 році у США відбудуться президентські вибори, тому республіканці дедалі частіше "атакуватимуть" демократів. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що допомога для України все-таки буде.
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У чому найбільша проблема
Коли мовиться про відвертання уваги від України, то найперше це стосується не коштів, а самого озброєння, яке є на складах США. Гроші можуть надати, але важливіше – це кількість зброю та снарядів до неї. За словами політтехнолога, Європа та США розуміють, що потрібно розгортати додаткові виробництва.
Проблема не в тому, що не вистачить грошей, їх дадуть. Проблема в тому, що саме озброєння можуть розділити: частину передати Ізраїлю, а частину Україні,
– сказав Борис Тизенгаузен.
Також треба пам'ятати, що виробництво снарядів чи ракет є довготривалим процесом, тому треба сподіватися, щоб вистачило того, що наразі є на складах.
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Тизенгаузен відзначив статтю американського дипломата Деніела Фріда, у якій фундаментально розказано про те, як цивілізований світ і найперше США мають в довготривалій перспективі боротися з Росією. Він наголосив, що питання не тільки в санкціях чи в постачанні зброї, а у великій кількості незначних моментів, які можуть зіграти вирішальну роль.
Допомога США для України: останні новини
- У США можуть надати Україні рекордну допомогу. Такий варіант розглядає президент Джозеф Байден. Мовиться про 100 мільярдів доларів, які спрямують на озброєння та гуманітарну допомогу. Наразі рішення не ухвалене, а це лише один із варіантів, які розглядає Білий дім.
- Повідомляють. що Байден також ухвалив рішення про передачу Україні ракет ATACMS. У матеріалі журналістів мовиться, що таке рішення ухвалили перед візитом Володимира Зеленського до США ще у вересні. Розмови про передачу ракет тривали упродовж року.
- Про нагальні потреби ЗСУ Валерій Залужний говорив з начальником Генштабу США. Зокрема, мовилось про засоби ППО, артилерію та снаряди до неї. Окремо обговорили питання підготовки українських бійців.