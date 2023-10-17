Политтехнолог Михаил Шейтельман напомнил 24 Каналу, что Трамп принадлежит к сторонникам Израиля. Как известно, он перенес посольство США в Иерусалим и признал аннексированные Голанские высоты частью Израиля.

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"Путин и Россия, поддерживая ХАМАС, настраивают Трампа против себя. Он может прийти с совершенно иной риторикой в президентское кресло, если победит", – отметил Шейтельман.

Причастность России к ХАМАС уже является неопровержимым фактом. Так, российская криптобиржа Garantex обслуживает террористическую группу, связанную с палестинскими боевиками. Общая сумма перевода составила 93 миллиона долларов.

Кроме того, российский след прослеживается в тактике ХАМАС – палестинские боевики используют FPV-дроны против бронетехники. Это ноу-хау войны в Украине, и поскольку нас в Израиле не было, значит, это вмешательство россиян.

США продолжат помогать Украине

В Соединенных Штатах возник ряд финансовых проблем. Сначала был риск шатдауна, а теперь Конгресс не может выбрать нового спикера. Однако важно помнить, что эти вопросы сугубо внутриамериканские, поэтому на помощь Украине в конечном счете не повлияют.

Шейтельман о помощи США для Украины: смотрите видео 24 Канала

"Я думаю, нам серьезно беспокоиться рано. Мы иногда технические сложности принимаем за реальные", – констатировал Шейтельман.

Что известно о помощи Украине и Израилю