Политтехнолог Михаил Шейтельман напомнил 24 Каналу, что Трамп принадлежит к сторонникам Израиля. Как известно, он перенес посольство США в Иерусалим и признал аннексированные Голанские высоты частью Израиля.
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"Путин и Россия, поддерживая ХАМАС, настраивают Трампа против себя. Он может прийти с совершенно иной риторикой в президентское кресло, если победит", – отметил Шейтельман.
Причастность России к ХАМАС уже является неопровержимым фактом. Так, российская криптобиржа Garantex обслуживает террористическую группу, связанную с палестинскими боевиками. Общая сумма перевода составила 93 миллиона долларов.
Кроме того, российский след прослеживается в тактике ХАМАС – палестинские боевики используют FPV-дроны против бронетехники. Это ноу-хау войны в Украине, и поскольку нас в Израиле не было, значит, это вмешательство россиян.
США продолжат помогать Украине
В Соединенных Штатах возник ряд финансовых проблем. Сначала был риск шатдауна, а теперь Конгресс не может выбрать нового спикера. Однако важно помнить, что эти вопросы сугубо внутриамериканские, поэтому на помощь Украине в конечном счете не повлияют.
Шейтельман о помощи США для Украины: смотрите видео 24 Канала
"Я думаю, нам серьезно беспокоиться рано. Мы иногда технические сложности принимаем за реальные", – констатировал Шейтельман.
Что известно о помощи Украине и Израилю
- Администрация Джо Байдена хочет выделить общий пакет помощи для Украины и Израиля. Речь о военном оборудовании на сумму более двух миллиардов долларов.
- Несмотря на готовность США помогать обеим странам, в случае расширения войны на Ближнем Востоке одновременная поддержка может стать проблемой. Вашингтону нужно будет приложить усилия, чтобы наращивать количество своих боеприпасов.
- Как известно, производство снарядов и ракет является длительным процессом. Поэтому остается надеяться, что оружия на складах хватит всем.