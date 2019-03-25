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      Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

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      Голанские высоты
      Голанские высоты / EdoM

      Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанскими высотами. Произошло это 25 марта в Белом доме во время встречи президента США с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

      "Мы долгое время это обсуждали и не решались  принять, хотя это должно было быть сделано еще много десятилетий назад", – сказал Трамп, передает Politico.

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      На традиционной пресс-конференции перед началом встречи с премьером Израиля Трамп заявил, что собирается подписать Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, чтобы "стартовать исторические изменения и дать израильтянам возможность развивать способность защищать себя".

      А уже вскоре выполнил свое обещание и подписал Декларацию.

      Что такое Голанские высоты?
      Это территория, расположенная между Израилем и Сирией. После завершения так называемой "Шестидневной войны" 1967 года высоты перешли под контроль израильтян. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Кроме того, со стороны Сирии их периодически обстреливают, а Израиль наносит ответные удары. Последний такой инцидент был в январе 2019 года.

      На Голанских высотах проживает около 40 тысяч человек, и только половина из них – еврейского происхождения. Другая половина – мусульмане.

      Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей государства Израиль. А в мае 2018 года США перенесли свое посольство в этот город. Это все происходило на фоне предостережений со стороны мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС. Дело в том, что Иерусалим называет своим и Палестина.

      Что означает такой шаг Трампа для Украины?
      Признание израильского суверенитета над Голанскими высотами создает международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В часности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыма русским.

      Впрочем, Кремль, скорее, будет обвинять США в двойных стандартах, чем реально применит аргумент Голанских высот в отношении Крыма. Ведь в Москве и дальше убеждают, что никакого захвата и оккупации полуострова не было, а присоединен он к РФ из-за "волеизъявления народа".

      blog_ava
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      Теги: Новости Израиля Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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