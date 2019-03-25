Трамп официально признал Голанские высоты территорией Израиля

Дональд Трамп подписал Декларацию о признании суверенитета Израиля над спорной территорией – Голанскими высотами. Произошло это 25 марта в Белом доме во время встречи президента США с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

"Мы долгое время это обсуждали и не решались принять, хотя это должно было быть сделано еще много десятилетий назад", – сказал Трамп, передает Politico.

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На традиционной пресс-конференции перед началом встречи с премьером Израиля Трамп заявил, что собирается подписать Декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, чтобы "стартовать исторические изменения и дать израильтянам возможность развивать способность защищать себя".

Appearing with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Pres. Trump says he will sign a proclamation to recognize Israeli's sovereignty over the Golan Heights."



"Today I am taking historic action to promote Israel's ability to defend itself." https://t.co/6iunq1Z3ZE pic.twitter.com/szKEgVgjfc — ABC News (@ABC) 25 марта 2019 г.

А уже вскоре выполнил свое обещание и подписал Декларацию.

President Donald Trump signed a proclamation recognizing Israel's sovereignty over the disputed Golan Heights territory.



"This was a long time in the making that should have taken place many decades ago," he said alongside Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House pic.twitter.com/C6R2FTtxBJ — POLITICO (@politico) 25 марта 2019 г.

Что такое Голанские высоты?

Это территория, расположенная между Израилем и Сирией. После завершения так называемой "Шестидневной войны" 1967 года высоты перешли под контроль израильтян. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Кроме того, со стороны Сирии их периодически обстреливают, а Израиль наносит ответные удары. Последний такой инцидент был в январе 2019 года.



На Голанских высотах проживает около 40 тысяч человек, и только половина из них – еврейского происхождения. Другая половина – мусульмане.

Напомним, 6 декабря 2017 года Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей государства Израиль. А в мае 2018 года США перенесли свое посольство в этот город. Это все происходило на фоне предостережений со стороны мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС. Дело в том, что Иерусалим называет своим и Палестина.

Что означает такой шаг Трампа для Украины?

Признание израильского суверенитета над Голанскими высотами создает международный прецедент признания законности захвата части территории одного государства другим во время войны. В часности, для России это – аргумент в пользу требования признания Крыма русским.



Впрочем, Кремль, скорее, будет обвинять США в двойных стандартах, чем реально применит аргумент Голанских высот в отношении Крыма. Ведь в Москве и дальше убеждают, что никакого захвата и оккупации полуострова не было, а присоединен он к РФ из-за "волеизъявления народа".