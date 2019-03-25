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      Трамп офіційно визнав Голанські висоти територією Ізраїлю

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      Голанські висоти
      Голанські висоти / EdoM

      Дональд Трамп підписав Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над спірною територією – Голанськими висотами. Трапилося це 25 березня у Білому домі під час зустрічі президента США з ізраїльським прем'єром Беньяміном Нетаньяху.

      "Ми тривалий час це обговорювали і не наважувалися прийняти, хоча це мало бути зроблено ще багато десятиліть тому", – сказав Трамп, передає Politico.

      Читайте також: Чи Голанські висоти є другим Кримом: відповідь Держдепу США

      На традиційній прес-конференції перед початком зустрічі з прем'єром Ізраїлю Трамп заявив, що збирається підписати Декларацію про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами, щоб "стартувати історичні зміни та дати ізраїльтянам змогу розвивати здатність захищати себе".

      А вже незабаром виконав свою обіцянку та підписав Декларацію.

      Що таке Голанські висоти?Це територія, розташована між Ізраїлем та Сирією. Після завершення так званої "Шестиденної війни" 1967 року висоти перейшли під контроль ізраїльтян. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. Крім того, з боку Сирії їх періодично обстрілюють, а Ізраїль завдає ударів у відповідь. Крайній такий інцидент був у січні 2019 року.

      На Голанських висотах мешкає приблизно 40 тисяч людей, і тільки половина з них – єврейського походження. Інша половина – мусульмани.

      Нагадаємо, 6 грудня 2017 року Трамп офіційно оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею держави Ізраїль. А у травні 2018 року США перенесли своє посольство до цього міста. Це все відбувалося на тлі застережень з боку мусульманських лідерів і союзників з країн ЄС. Річ у тім, що Єрусалим називає своїм і Палестина.

      Що означає такий крок Трампа для України?Визнання ізраїльського суверенітету над Голанськими висотами створює міжнародний прецедент визнання законності захоплення частини території однієї держави іншою під час війни. Зокрема, для Росії це – аргумент на користь вимоги визнання Криму російським.

      Утім, Кремль, швидше, буде звинувачувати США у подвійних стандартах, аніж реально застосує аргумент Голанських висот щодо Криму. Адже у Москві й далі переконують, що ніякого захоплення та окупації півострова не було, а приєднаний він до РФ через "волевиявлення народу".

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп Новини США Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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