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      Чи Голанські висоти є другим Кримом: відповідь Держдепу США

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      Голанські висоти
      Голанські висоти / New York Post

      Офіційний Вашингтон вважає, що визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами не є подвійними стандартами та порушенням резолюції Радбезу ООН. Натомість у Сполучених Штатах заявили, що це лише розширить можливості стабільності в регіоні.

      22 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його країна планує визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами.

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      Щоправда, світ, зокрема й західний, критично поставився до таких слів політика. Так, Євросоюз взагалі не визнає суверенітет Ізраїлю не лише над Голанськими висотами, а і над іншими територіями, щодо зайняла ця близькосхідна країна з червня 1967 року. А екс-міністр міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що американський лідер таким чином повертається до "закону джунглів".

      Це катастрофічний відхід від самих підвалин міжнародного права. Кремль аплодуватиме та буде застосовувати цей же принцип до Криму. Пекін аплодуватиме та застосує його до Південно-Китайського моря,
      – зауважив дипломат.

      Держсекретар США Майк Помпео, зі свого боку, підкреслив, що США все ж засуджують окупацію Криму та наклали через це на Росію санкції, проте визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами не є подвійними стандартами, передає прес-служба Держдепу. 

      "Те, що президент Трамп зробив з Голанськими висотами, – це визнання реальності на місцях і ситуації з безпекою, необхідної для захисту ізраїльського держави", – наголосив він.

      Також, за його словами, це не є і порушенням резолюції Радбезу ООН.

      Те, що ми хочемо для всього Близького Сходу, – це працювати на стабільність. США є силою добра для цього регіону. Наші наміри є благородними. Ми хочемо, щоб для народу Лівану, народу Кувейту, народу Ізраїлю та всіх народів Близького Сходу наслідки такого кроку були лише позитивними. А рішення, яке ухвалив Трамп, власне збільшить можливість для стабільності тут,
      – додав Помпео.

      Що таке Голанські висоти? Це територія, що розташовується між Ізраїлем і Сирією. Після завершення шестиденної війни у 1967 році вона перейшла під контроль перших. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. Крім того, у напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.

      Це вже не перші заяви та кроки з боку США щодо ізраїльських спірних територій. Зокрема, 6 грудня 2017 року Трамп офіційно оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею держави Ізраїль. А у травні 2018 року США перенесли своє посольство до цього міста. Це все відбувалося на тлі застережень з боку мусульманських лідерів і союзників з країн ЄС. Річ у тім, що Єрусалим називає своїм і Палестина та де-юре вважає його східну частину своєю столицею.

      ЯКІ ВЗАЄМИНИ МАЄ ІЗРАЇЛЬ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ У БЛИЗЬКОСХІДНОМУ РЕГІОНІ: 
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      Теги: Новини політики Новини Ізраїля Новини США Близький Схід
      Джерело: 24 Канал
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