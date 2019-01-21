Ізраїльська армія завдає ударів по іранських об'єктах у Сирії

Ізраїльські військові повідомили в понеділок, що завдають ударів по іранських об'єктах у Сирії.

Про це повідомила агенція SANA.

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Армія оборони Ізраїлю зараз завдає ударів по цілях іранських сил "Аль-Кудс" (сили спеціального призначення – 24 канал) на сирійській території. Армія Ізраїлю застерігає ВС Сирії від спроб завдати шкоди ізраїльській території,

– йдеться в поширеному військовими комюніке.

Зазначається, що комплекси ППО Сирії збили кілька ворожих цілей. Кореспондент агентства раніше поінформував, що в небі над Дамаском лунали звуки вибухів.

У неділю система ППО Ізраїлю "Залізний купол" перехопила ракету, запущену з Голанських висот. За даними ізраїльського державного радіо Kan, про потерпілих і руйнування внаслідок інциденту повідомлень не надходило.