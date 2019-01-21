Израильская армия наносит удары по иранским объектам в Сирии

Израильские военные сообщили в понедельник, что наносят удары по иранским объектам в Сирии.

Об этом сообщило агентство SANA.

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Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения – 24 канал) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает ВС Сирии от попыток нанести ущерб израильской территории,

– говорится в распространенном военными коммюнике.

Отмечается, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей. Корреспондент агентства ранее сообщил, что в небе над Дамаском раздавались звуки взрывов.

В воскресенье система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, запущенную с Голанских высот. По данным израильского государственного радио Kan, о пострадавших и разрушениях в результате инцидента сообщений не поступало.