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      Израильская армия наносит удары по иранским объектам в Сирии

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      Сирия отразила атаку ракетную атаку Израиля
      Сирия отразила атаку ракетную атаку Израиля / Фото из открытых источников

      Израильские военные сообщили в понедельник, что наносят удары по иранским объектам в Сирии.

      Об этом сообщило агентство SANA.

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      Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по целям иранских сил "Аль-Кудс" (силы специального назначения – 24 канал) на сирийской территории. Армия Израиля предостерегает ВС Сирии от попыток нанести ущерб израильской территории,
      – говорится в распространенном военными коммюнике.

      Отмечается, что комплексы ПВО Сирии сбили несколько вражеских целей. Корреспондент агентства ранее сообщил, что в небе над Дамаском раздавались звуки взрывов.

      В воскресенье система ПВО Израиля "Железный купол" перехватила ракету, запущенную с Голанских высот. По данным израильского государственного радио Kan, о пострадавших и разрушениях в результате инцидента сообщений не поступало.

       

      Теги: Новости Израиля Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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