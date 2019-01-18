В Сирии сообщили о ликвидации террориста с взрывным устройством
Антитеррористическое подразделение военного совета Манбиджа заявило о ликвидации террориста с взрывным устройством, который планировал атаку на улицах города.
Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.
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Антитеррористическое подразделение Манбидж смогло выследить человека с взрывным устройством. Было сделано несколько попыток остановить его, прежде чем он реализует теракт, но он попытался скрыться. Мужчина был уничтожен антитеррористическим подразделением,
– говорится в заявлении.
Отмечается, что личность преступника установлена, он является жителем Манбиджа. Расследование продолжается.
В четверг Военный совет Манбиджа объявил о задержании семи боевиков, планировавших новые атаки в городе и его окрестностях.
Ранее 24 канал сообщал о том, что 16 января во время патрулирования американскими военными сирийского города Манбидж прогремел взрыв. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых четверо военных, и 9 гражданских.
Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов подорвал жилет со взрывчаткой рядом с патрулем.