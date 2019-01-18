02:02
18 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Причины неудач "Роскосмоса". Россияне недоедают котлет
      Вєсті Кремля
      21:45, 17 января
      Вести.UA: Президентские амбиции Насирова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:08, 17 января
      Золотая жила: сколько харьковская власть подзаработала за период новогодних праздников
      ЦРУ
      09:02, 16 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 2
      Згадати все
      16:07, 16 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      В Сирии сообщили о ликвидации террориста с взрывным устройством

      0 Читати новину українською
      Военный совет Манбидж заявил о ликвидации террориста
      Военный совет Манбидж заявил о ликвидации террориста / Фото из открытых источников

      Антитеррористическое подразделение военного совета Манбиджа заявило о ликвидации террориста с взрывным устройством, который планировал атаку на улицах города.

      Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Атака на отель в Найроби: число погибших возросло до 21

      Антитеррористическое подразделение Манбидж смогло выследить человека с взрывным устройством. Было сделано несколько попыток остановить его, прежде чем он реализует теракт, но он попытался скрыться. Мужчина был уничтожен антитеррористическим подразделением,
      – говорится в заявлении.

      Отмечается, что личность преступника установлена, он является жителем Манбиджа. Расследование продолжается.

      В четверг Военный совет Манбиджа объявил о задержании семи боевиков, планировавших новые атаки в городе и его окрестностях.

      Ранее 24 канал сообщал о том, что 16 января во время патрулирования американскими военными сирийского города Манбидж прогремел взрыв. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, среди которых четверо военных, и 9 гражданских.

      Ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов подорвал жилет со взрывчаткой рядом с патрулем.

       

      Теги: Криминальные новости Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 17 января: "антибандеровский" закон изменят, правила перехода в другие приходы
      17 января , 22:44 Главные новости 17 января: "антибандеровский" закон изменят, правила перехода в другие приходы
      175
      Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
      17 января , 21:11 Украина – Польша: как изменят "антибандеровский" закон и что это означает
      Євгенія Мазур 406
      Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      16 января , 17:00 Где в Европе мясо курицы дешевле всего: Украина – среди лидеров
      625
      Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
      17 января , 20:01 Что такое буллинг, его виды и как с ним бороться в школах Украины
      727
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      17 января , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 615
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук