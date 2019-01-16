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      Сирийский террорист-смертник взорвал себя рядом с американскими военными: есть погибшие

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      Взрыв в Сирии 16.01.2019 - погибли военные США и мирные жители
      В Сирии террорист-смертник подорвал себя / Скриншот

      В среду, 16 января, во время патрулирования американскими военными сирийского города Манбидж прогремел взрыв. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

      Об этом сообщило агентство ANHA.

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      Взрыв произошел в центре города Манбидж в ресторане Каср эль-Умара, внутри которого на момент взрыва могли находиться по меньшей мере 15 американских военных.

      Отмечается, что ответственность за инцидент взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Группа джихадистов ИГИЛ заявила, что один из ее членов взорвал жилет со взрывчаткой рядом с патрулем.

      В результате взрыва погибли два американских военнослужащих, один курдский боец и девять мирных жителей. В то же время 20 человек получили ранения. Среди пострадавших есть граждане США.

      Камеры наблюдения зафиксировали момент детонации взрывчатки.

      Смотрите видео: теракт в центре Манбиджа в Сирии 18+

       

      Теги: Криминальные новости Взрыв терроризм Война в Сирии Жертвы
      Источник: 24 Канал
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