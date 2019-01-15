18:49
15 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Движение "Геи за Путина" подбирается к телу кумира. Т-34 – "новые" русские танки
      Вєсті Кремля
      21:19, 14 января
      Вести.UA: Нужна ли Медведчуку пересадка мозга. Закон о сексе
      Вєсті.UA
      19:44, 14 января
      На какие глупости "Укрзализныця" спускает миллионы: расследование
      ЦРУ
      09:00, 11 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинские музыкальные клипы. Часть 1
      Згадати все
      12:22, 12 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС BREXIT

      В столице Кении террористы атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс

      52 Читати новину українською
      Гостиничный комплекс в Кении атаковали террористы
      Гостиничный комплекс в Кении атаковали террористы / Скриншот

      По меньшей мере два взрыва и выстрела слышно в столице Кении Найроби. Группа террористов атаковала комплекс, где расположен отель DusitD2, а также офисные помещения.

      Об этом сообщило издание BBC.

      Читайте также: В Сирии задержали россиян-боевиков "Исламского государства"

      Отмечается, что ответственность за атаку на комплекс взяла на себя сомалийская военизированная группировка "Харакат аш-Шабаб".

      По словам очевидцев, в комплекс вошли четыре вооруженных лица. Люди оставляют место в сопровождении хорошо вооруженных офицеров. Несколько человек были в крови.

      Ситуация развивается не так хорошо. Люди умирают,
      – заявил журналистам один из полицейских.

      Издание Star сообщило о том, что в результате атаки погибли четыре человека.

      Нейробі, Кенія, теракт
      В районе отеля слышны взрывы и стрельба / The Star

      Пятизвездочный отель DusitD2 расположен недалеко от делового района столицы, он имеет собственный спа-центр и несколько ресторанов.

      Смотрите видео: Террористы атаковали гостиничный комплекс в Найроби

      Что известно о "Харакат аш-Шабаб"?Это исламистская группировка, выступающая против сомалийского правительства, но также совершающая нападения по всей Восточной Африке.

      Теги: Взрыв Криминальные новости Жертвы Теракт Кения
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      сегодня , 18:47 6 текстов щедривок для детей на украинском языке
      66504
      Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      сегодня , 18:01 Убийство мэра Гданьска: биография и чем известен Павел Адамович
      Світлана Попова 189
      Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      сегодня , 17:29 Поджог Киево-Печерской Лавры: что нужно знать о пожаре в заповеднике
      Євгенія Мазур 216
      Кернес отдал предпринимателей Харькова на откуп человеку-невидимке
      сегодня , 16:54 Кернес отдал предпринимателей Харькова на откуп человеку-невидимке
      884
      Забрать Лавру в Москвы
      сегодня , 16:01 Забрать Лавру в Москвы
      Наталія Лебідь 420
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Почти все пострадавшие в аварии лайнера украинцы сегодня вернутся домой
       15 января 2012 , 17:25
      Трамп и Путин могут уничтожить друг друга, – Financial Times
       14 сентября 2017 , 19:25
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук