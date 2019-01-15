В столице Кении террористы атаковали пятизвездочный гостиничный комплекс
По меньшей мере два взрыва и выстрела слышно в столице Кении Найроби. Группа террористов атаковала комплекс, где расположен отель DusitD2, а также офисные помещения.
Об этом сообщило издание BBC.
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Отмечается, что ответственность за атаку на комплекс взяла на себя сомалийская военизированная группировка "Харакат аш-Шабаб".
По словам очевидцев, в комплекс вошли четыре вооруженных лица. Люди оставляют место в сопровождении хорошо вооруженных офицеров. Несколько человек были в крови.
Ситуация развивается не так хорошо. Люди умирают,
– заявил журналистам один из полицейских.
Издание Star сообщило о том, что в результате атаки погибли четыре человека.
В районе отеля слышны взрывы и стрельба / The Star
Пятизвездочный отель DusitD2 расположен недалеко от делового района столицы, он имеет собственный спа-центр и несколько ресторанов.
Смотрите видео: Террористы атаковали гостиничный комплекс в Найроби
Что известно о "Харакат аш-Шабаб"?Это исламистская группировка, выступающая против сомалийского правительства, но также совершающая нападения по всей Восточной Африке.