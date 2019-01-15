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      У столиці Кенії терористи атакували п'ятизірковий готельний комплекс

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      Готельний комплекс у Кенії атакували терористи
      Готельний комплекс у Кенії атакували терористи / Скріншот

      Щонайменше два вибухи і постріли чутно у столиці Кенії Найробі. Група терористів атакувала комплекс, де розташовано готель DusitD2, а також офісні приміщення.

      Про це повідомило видання BBC.

      Читайте також: У Сирії затримали росіян-бойовиків "Ісламської держави"

      Зазначається, що відповідальність за атаку на комплекс взяло на себе сомалійська воєнізоване угрупування "Харакат аш-Шабаб".

      Як повідомив 24 каналу начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, консул ще перевіряє інформацію щодо того, чи були серед постраждалих громадяни України.

      За словами очевидців, в комплекс увійшли чотири озброєні особи. Люди залишають місце у супроводі добре озброєних офіцерів. Кілька людей були в крові.

      Ситуація розвивається не так добре. Люди помирають,
      – заявив журналістам один з поліцейських.

      Видання Star повідомило про те, що внаслідок атаки загинули чотири людини.

      Нейробі, Кенія, теракт
      В районі готелю чутно вибухи та стрілянину / The Star

      П'ятизірковий готель DusitD2 розташований неподалік від ділового району столиці, він має власний спа-центр і кілька ресторанів.

      Дивіться відео: Терористи атакували готельний комплекс у Найробі

      Що відомо про "Харакат аш-Шабаб"?Це ісламістське угруповання, яке виступає проти сомалійського уряду, але також здійснює напади по всій Східній Африці.

      Теги: Кенія Теракт Жертви Кримінальні новини Вибух
      Джерело: 24 Канал
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