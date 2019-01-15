У столиці Кенії терористи атакували п'ятизірковий готельний комплекс

Щонайменше два вибухи і постріли чутно у столиці Кенії Найробі. Група терористів атакувала комплекс, де розташовано готель DusitD2, а також офісні приміщення.

Про це повідомило видання BBC.

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Зазначається, що відповідальність за атаку на комплекс взяло на себе сомалійська воєнізоване угрупування "Харакат аш-Шабаб".

Як повідомив 24 каналу начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, консул ще перевіряє інформацію щодо того, чи були серед постраждалих громадяни України.

За словами очевидців, в комплекс увійшли чотири озброєні особи. Люди залишають місце у супроводі добре озброєних офіцерів. Кілька людей були в крові.

Ситуація розвивається не так добре. Люди помирають,

– заявив журналістам один з поліцейських.

Видання Star повідомило про те, що внаслідок атаки загинули чотири людини.



В районі готелю чутно вибухи та стрілянину / The Star

П'ятизірковий готель DusitD2 розташований неподалік від ділового району столиці, він має власний спа-центр і кілька ресторанів.

Дивіться відео: Терористи атакували готельний комплекс у Найробі

Що відомо про "Харакат аш-Шабаб"?Це ісламістське угруповання, яке виступає проти сомалійського уряду, але також здійснює напади по всій Східній Африці.