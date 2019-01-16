Сирійський терорист-смертник підірвав себе поряд з американськими військовими: є загиблі
У середу, 16 січня, під час патрулювання американськими військовими сирійського міста Манбідж прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 15 осіб.
Про це повідомило агентство ANHA.
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Вибух стався в центрі міста Манбідж у ресторані Каср ель-Умара, всередині якого на момент детонації могли перебувати щонайменше 15 американських військових.
Зазначається, що відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Група джихадистів ІДІЛ заявила, що один з її членів підірвав жилет з вибухівкою поруч з патрулем.
Внаслідок вибуху загинули два американських військовослужбовців, один курдський боєць і дев'ять мирних жителів. Водночас 20 людей отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни США.
Камери спостереження зафіксували момент детонації вибухівки.
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