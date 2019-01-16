18:37
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Сирійський терорист-смертник підірвав себе поряд з американськими військовими: є загиблі

      453 Читать новость на русском
      У Сирії терорист-смертник підірвав себе
      У Сирії терорист-смертник підірвав себе / Скріншот

      У середу, 16 січня, під час патрулювання американськими військовими сирійського міста Манбідж прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

      Про це повідомило агентство ANHA.

      Читайте також: У столиці Кенії терористи атакували п'ятизірковий готельний комплекс

      Вибух стався в центрі міста Манбідж у ресторані Каср ель-Умара, всередині якого на момент детонації могли перебувати щонайменше 15 американських військових.

      Зазначається, що відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Група джихадистів ІДІЛ заявила, що один з її членів підірвав жилет з вибухівкою поруч з патрулем.

      Внаслідок вибуху загинули два американських військовослужбовців, один курдський боєць і дев'ять мирних жителів. Водночас 20 людей отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни США.

      Камери спостереження зафіксували момент детонації вибухівки.

      Дивіться відео: теракт у центрі Манбіджа у Сирії 18+

       

      Теги: Війна у Сирії Тероризм Вибух Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Міністерство ветеранів в Україні та в США: що варто наслідувати
      сьогодні , 18:30 Міністерство ветеранів в Україні та в США: що варто наслідувати
      Леонід Остальцев 9
      Тримають мирне небо на плечах: що було на фронті рівно три роки тому
      сьогодні , 17:34 Тримають мирне небо на плечах: що було на фронті рівно три роки тому
      Повернись живим 176
      Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях
      сьогодні , 15:31 Своїх не чіпає, чужих б'є: як політична еліта безсоромно використовує НАЗК у корисних цілях
      Олександра Дрік 207
      Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      сьогодні , 15:01 Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      Артем Овдієнко 885
      Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
      сьогодні , 14:34 Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
      Яніна Ткачук 387
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Напад з ножем на мера Гданська: очевидиця розповіла страшні деталі
       14 січня , 12:16
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук