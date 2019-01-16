Сирійський терорист-смертник підірвав себе поряд з американськими військовими: є загиблі

У середу, 16 січня, під час патрулювання американськими військовими сирійського міста Манбідж прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомило агентство ANHA.

Читайте також: У столиці Кенії терористи атакували п'ятизірковий готельний комплекс

Вибух стався в центрі міста Манбідж у ресторані Каср ель-Умара, всередині якого на момент детонації могли перебувати щонайменше 15 американських військових.

Зазначається, що відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Група джихадистів ІДІЛ заявила, що один з її членів підірвав жилет з вибухівкою поруч з патрулем.

Внаслідок вибуху загинули два американських військовослужбовців, один курдський боєць і дев'ять мирних жителів. Водночас 20 людей отримали поранення. Серед постраждалих є громадяни США.

Камери спостереження зафіксували момент детонації вибухівки.

#Minbic’deki intihar saldırısının görüntüleri



Minbic’deki intihan saldırısının görüntüleri, olay yerinde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anı anına kaydedildi. pic.twitter.com/ao4a0TSK80 — Hiwa DILAN (@HiwaDILAN3) 16 січня 2019 р.

Дивіться відео: теракт у центрі Манбіджа у Сирії 18+