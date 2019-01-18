03:05
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, 16 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Сирії повідомили про ліквідацію терориста з вибуховим пристроєм

      30 Читать новость на русском
      Військова рада Манбідж заявила про ліквідацію терориста
      Військова рада Манбідж заявила про ліквідацію терориста / Фото з відкритих джерел

      Антитерористичний підрозділ Військової ради Манбідж заявив про ліквідацію терориста з вибуховим пристроєм, який планував атаку на вулицях міста.

      Відповідну заяву відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Атака на готель у Найробі: кількість загиблих зросла до 21

      Антитерористичний підрозділ Манбідж зміг вистежити людину з вибуховим пристроєм. Було зроблено кілька спроб зупинити його, перш ніж він вчинить теракт, але він спробував втекти. Чоловіка було знищено антитерористичним підрозділом,
      – йдеться в заяві.

      Зазначається, що особу злочинця встановлено, він є жителем Манбідж. Розслідування триває.

      У четвер Військова рада Манбідж оголосила про затримання семи бойовиків, які планували нові атаки в місті і його околицях.

      Раніше 24 канал повідомляв про те, що 16 січня під час патрулювання американськими військовими сирійського міста Манбідж прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 15 осіб, серед яких четверо військових, та 9 цивільних.

      Відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Група джихадистів ІДІЛ заявила, що один з її членів підірвав жилет з вибухівкою поруч з патрулем.

       

      Теги: Війна у Сирії Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 17 січня: "антибандерівський" закон змінять, правила переходу до інших парафій
      17 січня , 22:24 Головні новини 17 січня: "антибандерівський" закон змінять, правила переходу до інших парафій
      1875
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      17 січня , 21:11 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 1801
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1321
      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      17 січня , 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      2236
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      17 січня , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 630
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Біля берегів Австралії вчені виявили понад 100 нових видів морських тварин: фото
       24 грудня 2018 , 07:40
      У Росії вдруге за тиждень обвалився житловий будинок: ЗМІ повідомляють про кілька жертв
      13 листопада 2017 , 14:40
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук