У Сирії повідомили про ліквідацію терориста з вибуховим пристроєм

Антитерористичний підрозділ Військової ради Манбідж заявив про ліквідацію терориста з вибуховим пристроєм, який планував атаку на вулицях міста.

Відповідну заяву відомство опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Атака на готель у Найробі: кількість загиблих зросла до 21

Антитерористичний підрозділ Манбідж зміг вистежити людину з вибуховим пристроєм. Було зроблено кілька спроб зупинити його, перш ніж він вчинить теракт, але він спробував втекти. Чоловіка було знищено антитерористичним підрозділом,

– йдеться в заяві.

Зазначається, що особу злочинця встановлено, він є жителем Манбідж. Розслідування триває.

У четвер Військова рада Манбідж оголосила про затримання семи бойовиків, які планували нові атаки в місті і його околицях.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 16 січня під час патрулювання американськими військовими сирійського міста Манбідж прогримів вибух. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 15 осіб, серед яких четверо військових, та 9 цивільних.

Відповідальність за інцидент взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава". Група джихадистів ІДІЛ заявила, що один з її членів підірвав жилет з вибухівкою поруч з патрулем.