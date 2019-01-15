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      Атака на готель у Найробі: кількість загиблих і потерпілих вражає

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      Атака на готельний комплекс у Найробі: остання інформація
      Атака на готельний комплекс у Найробі: остання інформація / Sky News

      Внаслідок атаки з боку терористів на один із готельних комплексів у Найробі (Кенія) загинуло близько 15 осіб і ще щонайменше 30 зазнали поранень. Для того, аби припинити напад, місцеві силовики змушеними були запровадити контртерористичну операцію. Відповідальність за інцидент взяла на себе сомалійська радикальна ісламістська військова організація "Аль-Шабааб".

      24 канал повідомляв, що у столиці Кенії Найробі група терористів атакувала один із місцевих готельних комплексів, а сам напад супроводжувався стріляниною та вибухом.

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      Як переконують місцеві правоохоронці, аби провести контртерористичну операцію, вони змушеними були відкривати вогонь у відповідь. Також під час операції поліція підірвала машину, яка, на їхнє переконання, була начиненою вибухівко, передає Sky News.

      Атака на готель у Найробі: відео з місця події

      Відповідальність за інцидент взяла на себе сомалійська радикальна ісламістська військова організація "Аль-Шабааб". До слова, події у Кенії відбулись у третю річницю атаки з боку бойовиків на кенійську армію в сомалійському Ель-Адде – тоді кілька кенійських солдат загинули.

      Крім того, атака на готель сталася за день після того, як магістрат звинуватив трьох осіб у терористичній атаці на один із готелів у Найробі, що сталася у 2013 році, відтак ті тепер мають постати перед судом.

      За останніми даними, унаслідок атаки щонайменше 14 осіб загинули та понад 30 зазнали поранень. Наразі у країні триває збір крові для потерпілих.

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      Контртерористична операція кенійських силовиків у готелі в Найробі: відео 

      Як повідомив 24 каналу начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, консул ще перевіряє інформацію щодо того, чи були серед постерпілих громадяни України.

      Нагадаємо, на початку січня співробітники СБУ затримали громадянина К, який "працював" за змовою з ФСБ РФ. У спецслужбі з’ясували, що той мав здійснити кілька терористичних актів і організувати масові заворушення на території України під час проведення президентських виборів в Україні

      Теги: Теракт Тероризм Кенія Африка Кримінальні новини Жертви
      Джерело: 24 Канал
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