У Кабулі прогримів вибух: 90 людей отримали поранення

Внаслідок теракту в столиці Афганістану Кабулі чотири людини загинули, 90 постраждалих. Потужний вибух стався у понеділок увечері.

Про це повідомило видання Tolo News.

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Зазначається, що вибуховий пристрій був встановлений на вантажівці. Бомбу привели в дію у кварталі, в якому проживають багато іноземців. Там же розташовані офіси іноземних неурядових організацій.

ЗМІ повідомляють, що серед поранених – 23 дитини та 12 жінок. Жертвами теракту стали троє солдатів і одна цивільна особа. Понад 50 людей отримали поранення різного ступеня важкості.

У кварталі, де пролунав вибух, пошкоджено кілька цивільних будинків.

МЗС країни припускає, що кількість жертв теракту зростатиме.