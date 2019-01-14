У Кабулі прогримів вибух: 90 людей отримали поранення
Внаслідок теракту в столиці Афганістану Кабулі чотири людини загинули, 90 постраждалих. Потужний вибух стався у понеділок увечері.
Про це повідомило видання Tolo News.
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Зазначається, що вибуховий пристрій був встановлений на вантажівці. Бомбу привели в дію у кварталі, в якому проживають багато іноземців. Там же розташовані офіси іноземних неурядових організацій.
ЗМІ повідомляють, що серед поранених – 23 дитини та 12 жінок. Жертвами теракту стали троє солдатів і одна цивільна особа. Понад 50 людей отримали поранення різного ступеня важкості.
У кварталі, де пролунав вибух, пошкоджено кілька цивільних будинків.
МЗС країни припускає, що кількість жертв теракту зростатиме.