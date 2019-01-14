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      В Кабуле прогремел взрыв: 90 человек получили ранения

      9 Читати новину українською
      В Афганистане произошел теракт
      В Афганистане произошел теракт / Rahmat Gul

      В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадавших. Мощный взрыв произошел в понедельник вечером.

      Об этом сообщило издание Tolo News.

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      Отмечается, что взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором проживают много иностранцев. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.

      СМИ сообщают, что среди раненых – 23 ребенка и 12 женщин. Жертвами теракта стали трое солдат и одно гражданское лицо. Более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

      В квартале, где прогремел взрыв, повреждены несколько гражданских зданий.

      МИД страны допускает, что количество жертв теракта будет расти.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Жертвы Афганістан Теракт
      Источник: 24 Канал
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