В Кабуле прогремел взрыв: 90 человек получили ранения

В результате теракта в столице Афганистана Кабуле четыре человека погибли, 90 пострадавших. Мощный взрыв произошел в понедельник вечером.

Об этом сообщило издание Tolo News.

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Отмечается, что взрывное устройство было установлено на грузовике. Бомбу привели в действие в квартале, в котором проживают много иностранцев. Там же расположены офисы иностранных неправительственных организаций.

СМИ сообщают, что среди раненых – 23 ребенка и 12 женщин. Жертвами теракта стали трое солдат и одно гражданское лицо. Более 50 человек получили ранения различной степени тяжести.

В квартале, где прогремел взрыв, повреждены несколько гражданских зданий.

МИД страны допускает, что количество жертв теракта будет расти.