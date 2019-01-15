Атака на отель в Найроби: количество погибших и пострадавших впечатляет

В результате атаки со стороны террористов на один из гостиничных комплексов в Найроби (Кения) погибло около 15 человек и еще как минимум 30 получили ранения. Для того, чтобы прекратить нападение, местные силовики были вынужденны ввести контртеррористическую операцию. Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация "Аль-Шабааб".

24 канал сообщал, что в столице Кении Найроби группа террористов атаковала один из местных гостиничных комплексов, а сам приступ сопровождался стрельбой и взрывом.

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Как убеждают местные правоохранители, чтобы провести контртеррористическую операцию, они вынужденными были открывать огонь в ответ. Также во время операции полиция взорвала машину, которая, по их убеждению, была начиненной взрывчаткой, передает Sky News.

Атака на отель в Найроби: видео с места события

Ответственность за инцидент взяла на себя сомалийская радикальная исламистская военная организация "Аль-Шабааб". К слову, события в Кении состоялись в третью годовщину атаки со стороны боевиков на кенийскую армию в сомалийском Эль-Адде – тогда несколько кенийских солдат погибли.

Кроме того, атака на отель произошла через день после того, как магистрат обвинил трех человек в террористической атаке на один из отелей в Найроби, произошедшей в 2013 году, поэтому те теперь должны предстать перед судом.

По последним данным, в результате атаки по меньшей мере 14 человек погибли и более 30 получили ранения. Сейчас в стране продолжается сбор крови для пострадавших.

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Контртеррористическая операция кенийских силовиков в отеле в Найроби: видео

Как сообщил 24 каналу начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, консул еще проверяет информацию относительно того, были ли среди пострадавших граждане Украины.

Напомним, в начале января сотрудники СБУ задержали гражданина К., который "работал" по сговору с ФСБ РФ. В спецслужбе выяснили, что тот должен был совершить несколько террористических актов и организовать массовые беспорядки на территории Украины во время проведения президентских выборов в Украине