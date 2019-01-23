Сирія пригрозила Ізраїлю ударами по аеропорту Тель-Авіва

Постпред Сирії при ООН Башар аль-Джаафарі закликав Раду Безпеки міжнародної організації зупинити агресію Ізраїля на сирійських землях.

Про це повідомило видання Jerusalem Post.

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Така заява сирійського постпреда при ООН прозвучала у відповідь на удари ізраїльських військових, нанесені напередодні, зокрема, по складах зброї в районі міжнародного аеропорту Дамаска.

Якщо Рада безпеки ООН не вживе заходів, щоб зупинити повторну агресію Ізраїлю в Сирії, ми будемо змушені здійснити своє законне право на самооборону і симетричним чином відреагуємо на агресію Ізраїлю в міжнародному аеропорту Дамаска, вдаривши по аеропорту Тель-Авіва,

– заявив Башар аль-Джаафарі.

Він також уточнив, що ця агресія "не була б здійснена без необмеженої підтримки з боку держав-членів ООН", вказавши на Францію, Великобританію та США.

Внаслідок авіаудару Ізраїлю по Сирії загинули четверо сирійських військових, шестеро поранені, частково пошкоджена інфраструктура міжнародного аеропорту Дамаска.

Нагадаємо, що 21 січня Армія Ізраїлю нанесла три ракетні удари по території Сирії. Метою атак стали склади зброї та інші військові об'єкти Ірану на території міжнародного аеропорту в Дамаску. Внаслідок атаки було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".