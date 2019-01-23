Сирія заявила про загибель мирних жителів після авіаудару коаліції на чолі з США

Державне телебачення Сирії повідомило в ніч на середу про загибель мирних жителів села Багуз на південному сході країни внаслідок авіаудару міжнародної коаліції по їх автомобілях, коли ті намагалися втекти від терористів "Ісламської держави".

Про це повідомило видання SANA.

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Зазначається, що внаслідок авіаудару загинули мирні жителі. Наразі точна кількість загиблих невідома.

ВВС міжнародної коаліції завдали авіаударів по автомобілях, що перевозили мирних жителів, які втікали з села Багуз у провінції Дейр-ез-Зор, що знаходиться під контролем "Ісламської держави". Внаслідок авіаудару загинули кілька людей, є поранені, в тому числі жінки і діти,

– передав телеканал Ikhbariya з посиланням на місцеві джерела.

Коаліція регулярно завдає авіаударів по містах і довколишніх селах у провінції Дейр-ез-Зор під приводом допомоги загонам "сирійських демократичних сил" (SDF) у боротьбі з "Ісламською державою". Сирійські ЗМІ неодноразово повідомляли про жертви серед мирних жителів і застосування білого фосфору коаліцією під час авіаударів.

Влада Сирії закликала ООН вжити заходів щодо винних і припинити незаконне перебування коаліції на території країни. Представник Пентагону тоді заявляла, що коаліція США не розкриває, які саме боєприпаси застосовуються в Сирії, але, за її словами, вони відповідають міжнародним нормам.

США та їх союзники з 2014 року проводять у Сирії та Іраку операцію проти "Ісламської держави". У грудні президент США Дональд Трамп оголосив про виведення військ з Сирії.

Чому США виводять свої війська з Сирії?19 грудня президент США Дональд Трамп оголосив, що військові його держави перемогли терористів "Ісламської держави" в Сирії. Тож голова Білого дому віддав наказ вивести війська США з Сирії.



Через рішення Трампа з посади звільнився представник США у міжнародній коаліції щодо боротьби з "Ісламською державою" Бретт Макгерк. Таким чином він приєднався до міністра оборони США Джеймса Меттіса, який теж звільнився після рішення президента.