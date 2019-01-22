22:00
22 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін – володар перснів. Пиня в ополонці
      Вєсті Кремля
      21:46, 21 січня
      Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
      Вєсті.UA
      20:26, сьогодні
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, 18 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Незвичні імена
      Згадати все
      22:50, 18 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      У Сирії готують провокацію проти України: нардеп описав суть і показав фото

      1201 Читать новость на русском
      Тимчук розповів про підготовку в Сирії провокації проти України
      Тимчук розповів про підготовку в Сирії провокації проти України / Колаж 24 канал

      В окремих воєнізованих формуваннях на території Сирії з'явилися контейнери з маркуванням, яка вказує на їх нібито виготовлення в Україні. Насправді ж маркування та написи на контейнерах в Україні не використовуються.

      Про це у Facebook повідомив нардеп України та керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

      За попередньою оцінкою українських військових фахівців, за зовнішнім виглядом ці ємності нагадують контейнери для транспортування і зберігання урану (можливо, ртуті).

      Читайте також: Клімкін анонсує серйозні провокації від Путіна через "Північний потік-2"

      При цьому, за словами Тимчука, експерти однозначно стверджують, що ці контейнери були виготовлені в кустарних умовах, хоча й схожі на такі, що були вироблені промисловим шляхом.

      У зв'язку з цим, ми припускаємо, що напередодні президентських виборів в Україні, на території Сирії з використанням воєнізованих формувань, які беруть участь у конфлікті, невстановленими особами може готуватися провокація з метою дискредитації України і вищих посадових осіб нашої держави,
      – зазначив нардеп.

       

      Теги: Новини України Новини політики Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      сьогодні , 21:01 Автоекзамени по-новому: що пропонують змінити
      Яніна Ткачук 488
      Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      сьогодні , 20:00 Як ЗМІ паплюжать репутацію ветеранів АТО, виставляючи їх божевільними та депресивними
      Леонід Остальцев 148
      Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      сьогодні , 19:04 Як змінились топ-кандидати у президенти за 10 років: факти, які вражають
      Юлія Гілей 2344
      Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      сьогодні , 18:01 Нові газові угоди з Росією: як не потрапити знову в пастку Кремля?
      Інна Жолобович 1009
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 17:33 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      6367
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Донецькі терористи "нарахували" майже 20 диверсійних груп американців та інших іноземців
       24 травня 2015 , 17:11
      П'яний водій у Києві потрощив три машини
       20 лютого 2016 , 23:43
      Україна поступилася Італії в першому матчі домашнього Євро-2018 з міні-футболу
       12 серпня 2018 , 21:36
      Роналду звинуватив УЄФА у своєму вилученні – на церемонії гравець року ФІФА може вибухнути новий скандал
       22 вересня 2018 , 11:23
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук