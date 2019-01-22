У Сирії готують провокацію проти України: нардеп описав суть і показав фото

В окремих воєнізованих формуваннях на території Сирії з'явилися контейнери з маркуванням, яка вказує на їх нібито виготовлення в Україні. Насправді ж маркування та написи на контейнерах в Україні не використовуються.

Про це у Facebook повідомив нардеп України та керівник групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

За попередньою оцінкою українських військових фахівців, за зовнішнім виглядом ці ємності нагадують контейнери для транспортування і зберігання урану (можливо, ртуті).

Читайте також: Клімкін анонсує серйозні провокації від Путіна через "Північний потік-2"

При цьому, за словами Тимчука, експерти однозначно стверджують, що ці контейнери були виготовлені в кустарних умовах, хоча й схожі на такі, що були вироблені промисловим шляхом.

У зв'язку з цим, ми припускаємо, що напередодні президентських виборів в Україні, на території Сирії з використанням воєнізованих формувань, які беруть участь у конфлікті, невстановленими особами може готуватися провокація з метою дискредитації України і вищих посадових осіб нашої держави,

– зазначив нардеп.