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      В Сирии готовят провокацию против Украины: нардеп описал суть и показал фото

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      Тымчук рассказал о подготовке в Сирии провокации против Украины
      Тымчук рассказал о подготовке в Сирии провокации против Украины / Коллаж 24 канал

      В отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине. На самом же деле маркировки и надписи на контейнерах в Украине не используются.

      Об этом в Facebook сообщил нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

      По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду эти емкости напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно, ртути).

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      При этом, по словам Тымчука, эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры были изготовлены в кустарных условиях, хотя и похожи на произведенные промышленным путем.

      В связи с этим, мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, которые принимают участие в конфликте, неустановленными лицами может готовиться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства,
      – отметил нардеп.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Война в Сирии
      Источник: 24 канал
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