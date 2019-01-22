В Сирии готовят провокацию против Украины: нардеп описал суть и показал фото
В отдельных военизированных формированиях на территории Сирии появились контейнеры с маркировкой, которая указывает на их якобы изготовление в Украине. На самом же деле маркировки и надписи на контейнерах в Украине не используются.
Об этом в Facebook сообщил нардеп и руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
По предварительной оценке украинских военных специалистов, по внешнему виду эти емкости напоминают контейнеры для транспортировки и хранения урана (возможно, ртути).
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При этом, по словам Тымчука, эксперты однозначно утверждают, что эти контейнеры были изготовлены в кустарных условиях, хотя и похожи на произведенные промышленным путем.
В связи с этим, мы предполагаем, что накануне президентских выборов в Украине, на территории Сирии с использованием военизированных формирований, которые принимают участие в конфликте, неустановленными лицами может готовиться провокация с целью дискредитации Украины и высших должностных лиц нашего государства,
– отметил нардеп.