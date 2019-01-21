Ізраїльська ракета знищила російський комплекс "Панцир" у Сирії: відео

Армія Ізраїлю запустила ракету у військовий об'єкт на території Сирії. В результаті цього було знищено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Відео удару опублікувала прес-служба ЦАХАЛу в Тwitter.

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Як зазначається, Сирія випустила десятки ракет класу "земля-повітря", незважаючи на чіткі попередження про те, що слід уникати такого вогню. "У відповідь ми також атакували кілька батарей ППО сирійських збройних сил", – повідомила армія Ізраїлю.

Ізраїльська ракета знищила російський комплекс "Панцир": дивіться відео

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) 21 січня 2019 р.

Відеозйомка, ймовірно, велася з встановлених на ракетах камер, які були випущені по наземним сирійським об'єктам.

Ізраїльська сторона не називає знищені об'єкти, але на кадрах видно протиракетну систему на автомобільному шасі, дуже схожу на комплекс "Панцир". Також можна побачити, що російський комплекс випустив кілька ракет, але вони не влучили у ціль.



Російський комплекс "Панцир С1"