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      Израильская ракета уничтожила российский комплекс "Панцирь" в Сирии: видео

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / Ракурс

      Армия Израиля запустила ракету в военный объект на территории Сирии. В результате этого был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

      Видео удара опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа в Тwitter.

      Читайте также: Израильская армия наносит удары по иранским объектам в Сирии

      Как отмечается, Сирия выпустила десятки ракет класса "земля-воздух", несмотря на четкие предупреждения о том, что следует избегать такого огня. "В ответ мы также атаковали несколько батарей ПВО сирийских вооруженных сил", – сообщила армия Израиля.

      Израильская ракета уничтожила российский комплекс "Панцирь": смотрите видео

      Видеосъемка, вероятно, велась с установленных на ракетах камер, которые были выпущены по наземным сирийским объектам.

      Израильская сторона не называет уничтоженные объекты, но на кадрах видно противоракетную систему на автомобильном шасси, очень похожую на комплекс "Панцирь". Также можно увидеть, что российский комплекс выпустил несколько ракет, но они не попали в цель.

      Російський комплекс
      Российский комплекс "Панцирь-С1"

      Источник: 24 канал
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