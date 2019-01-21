Израильская ракета уничтожила российский комплекс "Панцирь" в Сирии: видео

Армия Израиля запустила ракету в военный объект на территории Сирии. В результате этого был уничтожен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Видео удара опубликовала пресс-служба ЦАХАЛа в Тwitter.

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Как отмечается, Сирия выпустила десятки ракет класса "земля-воздух", несмотря на четкие предупреждения о том, что следует избегать такого огня. "В ответ мы также атаковали несколько батарей ПВО сирийских вооруженных сил", – сообщила армия Израиля.

Израильская ракета уничтожила российский комплекс "Панцирь": смотрите видео

During our strike, dozens of Syrian surface-to-air missiles were launched, despite clear warnings to avoid such fire. In response, we also targeted several of the Syrian Armed Forces' aerial defense batteries. pic.twitter.com/rHxJqqpI9n — Israel Defense Forces (@IDF) 21 січня 2019 р.

Видеосъемка, вероятно, велась с установленных на ракетах камер, которые были выпущены по наземным сирийским объектам.

Израильская сторона не называет уничтоженные объекты, но на кадрах видно противоракетную систему на автомобильном шасси, очень похожую на комплекс "Панцирь". Также можно увидеть, что российский комплекс выпустил несколько ракет, но они не попали в цель.



Российский комплекс "Панцирь-С1"