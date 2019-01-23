Сирия пригрозила Израилю ударами по аэропорту Тель-Авива

Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари призвал Совет Безопасности международной организации остановить агрессию Израиля на сирийских землях.

Об этом сообщило издание Jerusalem Post.

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Такое заявление сирийского постпреда при ООН прозвучало в ответ на удары израильских военных, нанесенные накануне, в частности по складам оружия в районе международного аэропорта Дамаска.

Если Совет безопасности ООН не примет меры, чтобы остановить повторную агрессию Израиля в Сирии, мы будем вправе осуществить свое законное право на самооборону и симметричным образом отреагируем на агрессию Израиля в международном аэропорту Дамаска, ударив по аэропорту Тель-Авива,

– заявил Башар аль-Джаафари.

Он также уточнил, что эта агрессия "не была бы осуществлена ​​без неограниченной поддержки со стороны государств-членов ООН", указав на Францию, Великобританию и США.

В результате авиаудара Израиля по Сирии погибли четверо сирийских военных, шестеро ранены, частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Напомним, что 21 января Армия Израиля нанесла три ракетные удара по территории Сирии. Целью атак стали склады оружия и другие военные объекты Ирана на территории международного аэропорта в Дамаске. В результате атаки было уничтожено российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".