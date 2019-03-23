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      Являются ли Голанские высоты вторым Крымом: ответ Госдепа США

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      Голанские высоты
      Голанские высоты / New York Post

      Официальный Вашингтон считает, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не является двойным стандартом и нарушением резолюции Совбеза ООН. Зато в Соединенных Штатах заявили, что это только расширит возможности стабильности в регионе.

      22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами.

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      Правда, мир, в том числе и западный, критически отнесся к таким словам политика. Да, Евросоюз вообще не признает суверенитет Израиля не только над Голанскими высотами, а и над другими территориями, что заняла эта ближневосточная страна с июня 1967 года. А экс-министр министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что американский лидер таким образом возвращается к "закону джунглей".

      Это катастрофический отход от самых основ международного права. Кремль будет аплодировать и будет применять этот же принцип в Крыму. Пекин будет аплодировать и применит его к Южно-Китайскому морю,
      – отметил дипломат.

      Госсекретарь США Майк Помпео, со своей стороны, подчеркнул, что США все же осуждают оккупацию Крыма и наложили из-за этого на Россию санкции, однако признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не является двойными стандартами, передает пресс-служба Госдепа.

      "То, что президент Трамп сделал с Голанскими высотами, – это признание реальности на местах и ​​ситуации с безопасностью, необходимой для защиты израильского государства", – подчеркнул он.

      Также, по его словам, это не является и нарушением резолюции Совбеза ООН.

      То, что мы хотим для всего Ближнего Востока, – это работать на стабильность. США является силой добра для этого региона. Наши намерения являются благородными. Мы хотим, чтобы для народа Ливана, народа Кувейта, народа Израиля и всех народов Ближнего Востока последствия такого шага были только положительными. А решение, которое принял Трамп, собственно увеличит возможность для стабильности здесь,
      – добавил Помпео.

      Что такое Голанские высоты?Это территория, располагающаяся между Израилем и Сирией. После завершения шестидневной войны в 1967 году она перешла под контроль первых. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. Кроме того, в направлении Голанских высот со стороны Сирии периодически идут обстрелы, на что Израиль наносит ответные удары. Последний инцидент произошел в январе 2019 года.

      Это уже не первые заявления и шаги со стороны США относительно израильских спорных территорий. В частности, 6 декабря 2017 года Трамп официально объявил о решении признать Иерусалим столицей государства Израиль. А в мая 2018 года США перенесли свое посольство в этот город. Это все происходило на фоне предостережений со стороны мусульманских лидеров и союзников из стран ЕС. Дело в том, что Иерусалим называет своим и Палестина и де-юре считает его восточную часть своей столицей.

      КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ ИМЕЕТ ИЗРАИЛЬ С ДРУГИМИ СТРАНАМИ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ:
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      Теги: Новости политики Ближний Восток Новости США Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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