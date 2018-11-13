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      Египет призвал Израиль остановить эскалацию конфликта в Секторе Газа

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      Правительство Египта обратился к обеим сторонам конфликта
      Правительство Египта обратился к обеим сторонам конфликта / Иллюстративное фото

      Власти Египта призывают Израиль прекратить дальнейшую эскалацию конфликта в Секторе Газа. Аналогичный призыв направлен и палестинским группировкам в регионе.

      Об этом сообщило издание Al-Ahram со ссылкой на правительственные источники.

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      Компетентные органы Египта проводят интенсивные контакты с израильской и палестинской сторонами. В связи с тем, что происходит Египет информировал Израиль о необходимости прекратить эскалацию с его стороны в Секторе Газа, придерживаться курса на перемирие и достигнутого за прошедший период прогресса,
      – говорится в сообщении.

      Отмечается, что аналогичный призыв направлен и палестинским фракциям в анклаве.

      "Внимательно следим за ситуацией в регионе, находясь на связи с руководством группировок с целью убедить их проявлять сдержанность, избегать вооруженного противостояния и снова вернуться к переговорам по перемирию между всеми сторонами", – отмечают правительственные источники издания.

      Напомним, что по информации Армии обороны Израиля, израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движения ХАМАС и "Исламского джихада" в Скторе Газа в ответ на массированный обстрел из прибрежного анклава, во время которого палестинские радикалы выпустили не менее 300 ракет и снарядов по израильским городам.

      Теги: Новости Израиля Палестина Египет Новости политики
      Источник: 24 Канал
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