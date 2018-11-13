Єгипет закликав Ізраїль зупинити ескалацію конфлікту у Секторі Гази

Влада Єгипту закликає Ізраїль припинити подальшу ескалацію конфлікту у Секторі Гази. Аналогічний заклик спрямований і палестинським угрупованням у регіоні.

Про це повідомило видання Al-Ahram з посиланням на урядові джерела.

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Компетентні органи Єгипту проводять інтенсивні контакти з ізраїльською і палестинською сторонами. У зв'язку з тим, що відбувається Єгипет інформував Ізраїль про необхідність припинити ескалацію з його боку у Секторі Гази, дотримуватися курсу на перемир'я і досягнутого за минулий період прогресу,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аналогічний заклик спрямований і палестинським фракціям в анклаві.

"Уважно стежимо за ситуацією в Газі, перебуваючи на зв'язку з керівництвом угруповань з метою переконати їх проявляти стриманість, уникати збройного протистояння і знову повернутися до переговорів з приводу перемир'я між усіма сторонами", – наголошують урядові джерела видання.

Нагадаємо, що за інформацією Армії оборони Ізраїлю, ізраїльські винищувачі, бойові вертольоти, безпілотники і танки вразили понад 70 цілей руху ХАМАС і "Ісламського джихаду" у Скторі Гази у відповідь на масований обстріл з прибережного анклаву, під час якого палестинські радикали випустили не менше 300 ракет і снарядів по ізраїльських містах.