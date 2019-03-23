На Западе сравнили заявление Трампа о Голанских высотах с Путиным и Крымом

Заявления Трампа об Израиле и Голанских высотах серьезно обеспокоили Запад. Риторику американского лидера сравнивают с политикой Кремля – это может иметь масштабные и крайне негативные последствия для мировой безопасности

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 22 марта заявил, что США должны признать суверенитет Израиля над спорными Голанскими высотами, пишет "Радио Свобода".

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Такое намерение американского лидера уже осудил МИД Сирии, назвав его "безответственным" и "угрозой для международной стабильности". Глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что ЕС суверенитет Израиля над этой территорией не признает.

Что такое Голанские высоты? Территория, расположенная между Израилем и Сирией, после окончания шестидневной войны в 1967 году перешла под контроль Израиля. Сирия и большинство стран мира не признают суверенитет еврейского государства над Голанскими высотами. В направлении Голанских высот со стороны Сирии периодически идут обстрелы, на что Израиль наносит ответные удары. Последний инцидент произошел в январе 2019 года.

Возможное признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами продолжает возмущать Запад. Так, президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас обеспокоен последствиями отхода от резолюции Совета безопасности ООН, принятой после Шестидневной войны. В ней указали на "недопустимость присвоения территории войной".

Before the US walks away from UNSCR 242 we should not forget it emphasizes the inadmissibility of acquiring territory by war. This is the most fundamental principle of international order and was the basis of US opposition to Saddam's conquest of Kuwait and Putin's of Crimea. — Richard N. Haass (@RichardHaass) 21 березня 2019 р.

Экс-министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт заявил, что Трамп таким образом возвращается к "закону джунглей". Политик отметил, что "Кремль будет аплодировать" такому развитию событий.

Это катастрофический уход от основных устоев международного права. Кремль будет аплодировать и будет применять этот же принцип к Крыму. Пекин будет аплодировать и применит его к Южно-Китайскому морю,

– прогнозирует дипломат.

The jungle is back. This is a catastrophic departure from the very basis of international law. Kremlin will applaud and apply the same principle to Crimea. Beijing will applaud and apply to South China Sea. And... https://t.co/Z836i6Ac7O — Carl Bildt (@carlbildt) 21 березня 2019 р.

Отметим, заявление президента прозвучало за несколько недель до выборов в Израиле. Однако Трамп опроверг предположение, что изменение позиции США по вопросу Голанских высот было призвано способствовать шансам на переизбрание премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, сообщает "Голос Америки".

"После 52 лет, пора Соединенным Штатам полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые имеют стратегическое значение и важны для безопасности государства Израиль и стабильности в регионе!"– это сообщение Трампа в Twitter насторожило международное сообщество.