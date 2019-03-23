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      На Заході порівняли заяву Трампа про Голанські висоти із Путіним та Кримом

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      Кремль застосує цей принцип до Криму, – Захід про заяви Трампа щодо Голанських висот
      Кремль застосує цей принцип до Криму, – Захід про заяви Трампа щодо Голанських висот / 24 канал

      Заяви Трампа про Ізраїль та Голанські висоти серйозно занепокоїли Захід. Риторику американського лідера прирівнюють дПрезидент американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас прокоментував наміри президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Він висловив побоювао політики Кремля – це може мати масштабні та вкрай негативні наслідки для світової безпеки.

      Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 березня заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами, пише "Радіо Свобода".

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      Такий намір американського лідера вже засудив МЗС Сирії, назвавши її ""безвідповідальною" і загрозливою для міжнародної стабільності". Голова Європейської ради Дональд Туск наголосив, що ЄС суверенітету Ізраїлю над цією територією не визначає.

      Що таке Голанські висоти?Територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.

      Можливе визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами продовжує збурювати Захід. Так, президент американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас занепокоєний наслідками відходу від резолюції Ради безпеки ООН, ухваленої після Шестиденної війни. У ній в якій наголошували на "неприпустимості привласнення території війною".

      Екс-міністр міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що Трамп таким чином повертається до "закону джунглів". Політик зазначив, що "Кремль аплодуватиме" такому розвитку подій.

      Це катастрофічний відхід від самих підвалин міжнародного права. Кремль аплодуватиме і буде застосовувати цей же принцип до Криму. Пекін аплодуватиме і застосує його до Південно-Китайського моря,
      – прогнозує дипломат.

      Зазначимо, заява президента прозвучала за декілька тижнів до виборів в Ізраїлі. Однак Трамп заперечив припущення, що зміна позиції США з питання Голанських висот була покликана сприяти шансам на переобрання прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, повідомляє "Голос Америки"

      "Після 52 років, час для Сполучених Штатів повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які мають стратегічне значення та важливі для безпеки держави Ізраїль та стабільності в регіоні!" – це повідомлення Трампа у Twitter насторожило міжнародну спільноту.

       

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      Теги: Війна у Сирії Новини США Новини Ізраїля Дональд Трамп Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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