На Заході порівняли заяву Трампа про Голанські висоти із Путіним та Кримом

Заяви Трампа про Ізраїль та Голанські висоти серйозно занепокоїли Захід. Риторику американського лідера прирівнюють дПрезидент американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас прокоментував наміри президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Він висловив побоювао політики Кремля – це може мати масштабні та вкрай негативні наслідки для світової безпеки.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 22 березня заявив, що США мають визнати суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами, пише "Радіо Свобода".

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Такий намір американського лідера вже засудив МЗС Сирії, назвавши її ""безвідповідальною" і загрозливою для міжнародної стабільності". Голова Європейської ради Дональд Туск наголосив, що ЄС суверенітету Ізраїлю над цією територією не визначає.

Що таке Голанські висоти?Територія, розташована між Ізраїлем і Сирією, яка після закінчення шестиденної війни у 1967 році перейшла під контроль Ізраїлю. Сирія і більшість країн світу не визнають суверенітет єврейської держави над Голанськими висотами. У напрямку Голанських висот з боку Сирії періодично йдуть обстріли, на що Ізраїль завдає ударів у відповідь. Останній інцидент стався у січні 2019 року.

Можливе визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами продовжує збурювати Захід. Так, президент американської Ради з міжнародних відносин Річард Хаас занепокоєний наслідками відходу від резолюції Ради безпеки ООН, ухваленої після Шестиденної війни. У ній в якій наголошували на "неприпустимості привласнення території війною".

Before the US walks away from UNSCR 242 we should not forget it emphasizes the inadmissibility of acquiring territory by war. This is the most fundamental principle of international order and was the basis of US opposition to Saddam's conquest of Kuwait and Putin's of Crimea. — Richard N. Haass (@RichardHaass) 21 березня 2019 р.

Екс-міністр міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт заявив, що Трамп таким чином повертається до "закону джунглів". Політик зазначив, що "Кремль аплодуватиме" такому розвитку подій.

Це катастрофічний відхід від самих підвалин міжнародного права. Кремль аплодуватиме і буде застосовувати цей же принцип до Криму. Пекін аплодуватиме і застосує його до Південно-Китайського моря,

– прогнозує дипломат.

The jungle is back. This is a catastrophic departure from the very basis of international law. Kremlin will applaud and apply the same principle to Crimea. Beijing will applaud and apply to South China Sea. And... https://t.co/Z836i6Ac7O — Carl Bildt (@carlbildt) 21 березня 2019 р.

Зазначимо, заява президента прозвучала за декілька тижнів до виборів в Ізраїлі. Однак Трамп заперечив припущення, що зміна позиції США з питання Голанських висот була покликана сприяти шансам на переобрання прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, повідомляє "Голос Америки".



"Після 52 років, час для Сполучених Штатів повністю визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які мають стратегічне значення та важливі для безпеки держави Ізраїль та стабільності в регіоні!" – це повідомлення Трампа у Twitter насторожило міжнародну спільноту.