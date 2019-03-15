Израиль в ответ на обстрел Тель-Авива атаковал цели в секторе Газа

В ночь на пятницу, 15 марта, авиация Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа. Воздушная атака стала ответом на запуск двух ракет с территории палестинского анклава в сторону Тель-Авива.

Ранее 24 канал сообщал о том, что вечером 14 марта по Тель-Авиву выпустили две ракеты с территории Сектора Газы. Это было первое нападение боевиков исламистской группы ХАМАС на израильскую столицу с применением ракет с 2014 года.

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Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по террористическим целям в Секторе Газа,

– говорится в сообщении военной пресс-службы.

We have just started striking terror sites in Gaza. Details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) 14 березня 2019 р.

Впоследствии военные армии Израиля отметили, что после начала израильских бомбардировок сработали сирены тревоги в регионе Эшколь, граничащего с палестинским анклавом.

Что такое ХАМАС?Палестинский исламский движение и политическая партия. С 2007 года, после победы на выборах 2006 года, удерживает власть в секторе Газа. Учредителями движения стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман", одной из крупнейших исламских организаций. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.