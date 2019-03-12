СБУ задержала главу международного наркокартеля в Киеве: фото

Служба безопасности совместно с полицией Израиля заблокировала деятельность крупнейшего за последнее десятилетие международной сети интернет-торговли наркотиками.

В 2017 году гражданин Израиля в социальной сети создал интернет-канал для сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в СБУ.

Читайте также: Украинские пограничники пропустили 84 килограмма героина: фото и видео

Уже через несколько лет нелегальный бизнес расширился и такие "торговые площадки" начали функционировать в других социальных сетях.

Преступная деятельность наркоторговцев распространялась на страны Южной и Северной Америки, Европейского Союза, Ближнего Востока, Азии и Африки. В синдикат входило более 13 тысяч человек, в том числе контрабандисты, дилеры, администраторы групп в соцсетях.

12 марта председатель наркокартеля прибыл в Киев для того, чтобы наладить "бизнес-связи" с представителями местных криминальных кругов. Его сразу задержали.



Задержанный глава международного наркокартеля в Киеве // Фото: СБУ

Сейчас иностранца передали работникам Национальной полиции для организации его экстрадиции в страну происхождения.