Украинские пограничники пропустили 84 килограмма героина: фото и видео

Граждан Нидерландов, перевозивших масштабную партию наркотиков, задержали румынские пограничники.

Мужчина и женщина беспрепятственно пересекли украинский пропускной пункт "Солотвино", задержали их на КПП "Мармарош-Сигет" уже представители пограничной службы Румынии.

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Во время тщательного осмотра машины Renault обнаружили оборудованный тайник, в котором везли 167 пакетов с веществом буро-желтого цвета. Экспертиза уже подтвердила, что это – героин.



Тайник злоумышленников

Тайник злоумышленников

Как десятки килограммов наркотиков пропустили украинские пограничники пока не понятно. Комментировать ситуацию журналистам 24 канала они отказались.

В то же время в закарпатских СМИ отметили, что задержанное авто только за 2019 год уже трижды пересекало украинскую границу на Закарпатье.

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