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      Украинские пограничники пропустили 84 килограмма героина: фото и видео

      267 Читати новину українською
      Масштабная контрабанда на Закарпатье
      Масштабная контрабанда на Закарпатье / mukachevo.net

      Граждан Нидерландов, перевозивших масштабную партию наркотиков, задержали румынские пограничники.

      Мужчина и женщина беспрепятственно пересекли украинский пропускной пункт "Солотвино", задержали их на КПП "Мармарош-Сигет" уже представители пограничной службы Румынии.

      Читайте также: Bloomberg опубликовала рейтинг стран, где больше всего доступны наркотики

      Во время тщательного осмотра машины Renault обнаружили оборудованный тайник, в котором везли 167 пакетов с веществом буро-желтого цвета. Экспертиза уже подтвердила, что это – героин.

      Контрабанда на Закарпатті
      Тайник злоумышленников

      Контрабанда на Закарпатті

      Тайник злоумышленников

      Как десятки килограммов наркотиков пропустили украинские пограничники пока не понятно. Комментировать ситуацию журналистам 24 канала они отказались.

      В то же время в закарпатских СМИ отметили, что задержанное авто только за 2019 год уже трижды пересекало украинскую границу на Закарпатье.

      Смотрите видео: контрабанда наркотиков на границе Украины с Румынией

       

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      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Криминальные новости Новости Закарпатья Румыния Нидерланды Наркотики Контрабанда
      Источник: 24 Канал
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