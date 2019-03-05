Украинские пограничники пропустили 84 килограмма героина: фото и видео
Граждан Нидерландов, перевозивших масштабную партию наркотиков, задержали румынские пограничники.
Мужчина и женщина беспрепятственно пересекли украинский пропускной пункт "Солотвино", задержали их на КПП "Мармарош-Сигет" уже представители пограничной службы Румынии.
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Во время тщательного осмотра машины Renault обнаружили оборудованный тайник, в котором везли 167 пакетов с веществом буро-желтого цвета. Экспертиза уже подтвердила, что это – героин.
Тайник злоумышленников
Тайник злоумышленников
Как десятки килограммов наркотиков пропустили украинские пограничники пока не понятно. Комментировать ситуацию журналистам 24 канала они отказались.
В то же время в закарпатских СМИ отметили, что задержанное авто только за 2019 год уже трижды пересекало украинскую границу на Закарпатье.
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