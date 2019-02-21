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      Bloomberg опубликовал рейтинг стран, где больше всего доступны наркотики

      31 Читати новину українською
      Global Vice Index 2019
      Global Vice Index 2019 / drugabuse.com

      При составлении списка Global Vice Index в американской компании Bloomberg учитывали как те наркотики, которые можно приобрести легальным путем, так и те, которые покупают незаконно.

      Что такое "Индекс греха" и как его определяют

      Global Vice Index – это лишь экономический показатель, а не суждения о морали или законности. В частности, при его составлении была учтена доля недельного дохода, которую граждане данной страны тратят на наркотики, отметили в TheБабель.

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      В Bloomberg используют понятие "стандартной корзины наркотиков", в которую входят: грамм стимуляторов амфетаминового ряда, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов. В 2019 году агентство решило не включать в расчеты стоимость табака и алкоголя.

      Стоимость этой "стандартной корзины" в агентстве сравнили со средним недельным доходом гражданина, который рассчитывается как 1/52 часть (по количеству недель в году) от ВВП на душу населения за 2018 год.

      "Индекс греха-2019"

      В этом году возглавил рейтинг Люксембург, среднестатистический житель этой страны должен потратить только 9% своего недельного дохода на "стандартную корзину наркотиков". Отметим, что Украина в этот рейтинг не попала вообще.

      В первую десятку также попали Нидерланды (9,2% недельного дохода), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%), Чили (16,7%), Норвегия (16,9%), Швейцария (17%), Франция (17,8%), Германия (18%) и Исландия (18,1%).

      Global Vice Index 2019
      Global Vice Index 2019

      По версии Bloomberg, наиболее недоступны наркотики в Японии. Там за такую "стандартную корзину" придется заплатить до 95,2% от недельного дохода.

      93,6% придется потратить для аналогичной корзины жителям Китая, в то время как для россиян этот показатель составляет 82,7%, а для жителей Румынии – 82,1%.


       

      Global Vice Index 2019

      В Bloomberg также отметили, что во многих странах, включенных в рейтинг, марихуана, кокаин или героин разрешены для рекреационного или медицинского использования.

      blog_ava
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      Теги: рейтинги Статистика Наркотики
      Источник: 24 Канал
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