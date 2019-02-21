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      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      Bloomberg опублікувала рейтинг країн, де найбільш доступні наркотики

      758 Читать новость на русском
      Global Vice Index 2019
      Global Vice Index 2019 / drugabuse.com

      При формуванні списку Global Vice Index у американській компанії Bloomberg враховували як ті наркотики, які можна придбати легальним шляхом, так і ті, які купляють незаконно.

      Що таке "Індекс гріха" та як його визначають

      Global Vice Index – це лише економічний показник, а не судження про мораль чи законність. Зокрема, при його складанні врахували частку тижневого доходу, яку громадяни певної країни витрачають на наркотичні речовини, зазначили у TheБабель.

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      У Bloomberg використовують поняття "стандартного кошика наркотиків", до якого входять: грам стимуляторів амфетамінового ряду, грам марихуани, грам кокаїну та грам опіоїдів. У 2019 році агентство вирішило не включати в розрахунки витрати на тютюн та алкоголь.

      Вартість цього "стандартного кошика" у агенстві порівняли з середнім тижневим доходом громадянина, який розраховується як 1/52 частина (за кількістю тижнів у році) від ВВП на душу населення за 2018 рік.

      "Індекс гріха-2019"

      Цьогоріч очолив рейтинг Люксембург, середньостатистичний мешканець цієї країни повинен витратити лише 9% свого тижневого доходу на "стандартний кошик наркотиків". Зазначимо, що Україна в цей рейтинг не потрапила взагалі.

      До першої десятки також увійшли Нідерланди (9,2% тижневого доходу), Уругвай (11,5%), Коста-Ріка (13,2%), Чилі (16,7%), Норвегія(16,9%), Швейцарія (17%), Франція (17,8%), Німеччина (18%) та Ісландія (18,1%). 

      Global Vice Index 2019
      Global Vice Index 2019

      За версією Bloomberg, найбільш недоступні наркотики у Японії. Там за такий "стандартний кошик" доведеться заплатити аж 95,2% від тижневого доходу.

      93,6% доведеться витратити для аналогічного кошика мешканцям Китаю, в той час як для росіян цей показник складає 82,7%, а для жителів Румунії – 82,1%.


       

      Global Vice Index 2019

      У Bloomberg також наголосили, що в багатьох країнах, які включені у рейтинг, марихуана, кокаїн або героїн дозволені для рекреаційного або медичного використання.

      blog_ava
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      Теги: Наркотики Статистика Рейтинги
      Джерело: 24 Канал
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