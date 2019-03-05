Українські прикордонники пропустили до Румунії авто з 84 кілограмами героїну: фото та відео
Громадян Нідерландів, які перевозили масштабну партію наркотиків, затримали румунські прикордонники.
Чоловік та жінка без перешкод перетнули український пропускний пункт "Солотвино", затримали їх на КПП "Мармарош-Сигіт" вже представники прикордонної служби Румунії.
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Під час ретельного огляду машини Renault вони виявили облаштований сховок, у якому голландці везли 167 пакунків із речовиною буро-жовтого кольору. Експертиза вже підтвердила, що це – героїн.
Сховок зловмисників
Сховок зловмисників
Як десятки кілограмів наркотиків пропустили українські прикордонники поки не зрозуміло. Коментувати ситуацію журналістам 24 каналу вони відмовилися.
Водночас у закарпатських ЗМІ зазначили, що затримане авто лише за 2019 рік вже тричі перетинало український кордон на Закарпатті.
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