Однак все залежатиме від поставлених завдань. Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко відповів 24 Каналу, де можуть застосовуватися нові балістичні ракети.

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Потенційних об'єктів надзвичайно багато

Мусієнко розповів, що Україна зможе проводити комбіновані атаки, де балістична ракета відіграватиме, можливо, навіть вирішальну роль на якихось рубежах. Вони проводитимуться у місцях, де будуть слабкі місця у ворожій системі ППО.

Треба також розуміти, наскільки ефективним буде застосування української балістичної ракети у зонах дії протиповітряної оборони противника. Оскільки, приміром, Москва прикрита установами С-400, які не є панацеєю, їх можна обійти.

Росія нас же також атакує. Навіть у тих точках, які ми іноді прикриваємо, ворог все одно може мати успіх. У такий спосіб можемо також проходити ешелоновану систему ППО Росії, і неодноразово робили це – як на окупованих територіях, так і безпосередньо на російській,

– зауважив Олександр Мусієнко.

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Питання у кількості сил та засобів, а також цілях, які ставитиме перед собою Україна. З огляду на досяжність є надзвичайно багато об'єктів, розташованих у Санкт-Петербурзі та Виборзі. Ракеті складно туди дістатися, але дронам можна. Можливо, навіть пролетівши на території Білорусі.