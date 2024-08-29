Однако все будет зависеть от поставленных задач. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко ответил 24 Каналу, где могут применяться новые баллистические ракеты.

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Потенциальных объектов чрезвычайно много

Мусиенко рассказал, что Украина сможет проводить комбинированные атаки, где баллистическая ракета будет играть, возможно, даже решающую роль на каких-то рубежах. Они будут проводиться в местах, где будут слабые места во вражеской системе ПВО.

Надо также понимать, насколько эффективным будет применение украинской баллистической ракеты в зонах действия противовоздушной обороны противника. Поскольку, например, Москва прикрыта установками С-400, которые не являются панацеей, их можно обойти.

Россия нас же также атакует. Даже в тех точках, которые мы иногда прикрываем, враг все равно может иметь успех. Таким образом можем также проходить эшелонированную систему ПВО России, и неоднократно делали это – как на оккупированных территориях, так и непосредственно на российской,

– отметил Александр Мусиенко.

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Вопрос в количестве сил и средств, а также целях, которые будет ставить перед собой Украина. Учитывая достижимость есть очень много объектов, расположенных в Санкт-Петербурге и Выборге. Ракете сложно туда добраться, но дронам можно. Возможно, даже пролетев на территории Беларуси.