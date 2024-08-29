Другие тактико-технические характеристики новой ракеты пока малоизвестны. Однако в эксклюзивном интервью 24 Каналу советник председателя ОПУ Михаил Подоляк сказал, что Вооруженным Силам точно никто не сможет помешать использовать свое оружие.

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На сегодня ключевая проблема в количестве

Но есть ограничения. Когда мы говорим о дальнобойных возможностях Украины, то это вопрос количества инструментов. Две – три ракеты не решают вопрос, ведь территория России слишком большая, военных объектов и ресурса для продолжения войны у россиян много,

– сказал Подоляк.

Чтобы удары баллистическими ракетами украинского производства имели влияние на страну-агрессора, а это опять же инструмент принуждения, необходимо атаковать системно и большим количеством. Одна из ключевых проблем на сегодня – количество.

Необходимы снятие ограничений по дальности поражения и поставки ракет от партнеров, инвестиции и наращивание собственного производства. Хотелось, чтобы все это было синхронизировано и поставки, и свои ресурсы, и инвестиции в масштабирование производства,

– отметил советник председателя ОПУ.

По его мнению, производство собственной баллистической ракеты и ракеты-дрона "Паляница" – хорошие инвестиции, понимание куда Украина двигает мир военно-промышленный комплекс.

"Возвращаясь к плану победы президента, было бы желательно инвестировать в ВПК гораздо больше денег, ведь все это можно было бы масштабировать", – добавил Подоляк.