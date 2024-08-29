Інші тактико-технічні характеристики нової ракети поки маловідомі. Однак в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк сказав, що Збройним Силам точно ніхто не зможе завадити використовувати свою зброю.

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На сьогодні ключова проблема у кількості

Але є обмеження. Коли ми говоримо про далекобійні спроможності України, то це питання кількості інструментів. Дві – три ракети не розв'язують питання, адже територія Росії надто велика, військових об'єктів й ресурсу для продовження війни у росіян багато,

– мовив Подоляк.

Аби удари балістичними ракетами українського виробництва мали вплив на країну-агресора, а це знову ж таки інструмент примусу, необхідно атакувати системно й великою кількістю. Одна з ключових проблем на сьогодні – кількість.

Необхідні зняття обмежень щодо дальності ураження й постачання ракет від партнерів, інвестиції та нарощування власного виробництва. Хотілося, аби все це було синхронізовано й постачання, й свої ресурси, й інвестиції у масштабування виробництва,

– зауважив радник голови ОПУ.

На його думку, виробництво власної балістичної ракети та ракети-дрона "Паляниці" – гарні інвестиції, розуміння куди Україна рухає світ військово-промисловий комплекс.

"Повертаючися до плану перемоги президента, було б бажано інвестувати у ВПК набагато більше грошей, адже все це можна було б масштабувати", – додав Подоляк.