Зеленський озвучив 4 пункти плану перемоги України. В етері 24 Каналу політолог Микола Давидюк сказав, скільки насправді напрямків може включати цей план.

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Є ще якісь умови

Як зазначив політолог, зазвичай подібні плани складаються з 3, 5, 7 і 10 пунктів. Це базові цифри, які завжди використовуються в різних символічних угодах, планах, меморандумах.

Тому якщо сказано 4, то найімовірніше їх або 5, або 7. Є ще якісь додаткові умови, бо 4 пункти бути не може. У ньому заховане й щось секретне, що поїде із Зеленським у Вашингтон,

– мовив Давидюк.

На його думку, заява Зеленського про його поїздку, зокрема з проєктом перемоги, якраз лежить в тому, що зараз у Вашингтоні багато обговорюють завершення війни. Крім того, республіканці критикують Байдена за те, що нібито немає плану перемоги.

Ми ж повинні якийсь подарунок Байдену зробити. Людина відпрацювала термін, щось треба й від нас подарувати, от ми можемо подарувати йому перемогу,

– додав політолог.

Також Зеленський передасть план кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Зазначимо, що один із напрямків плану перемоги це Курщина. Другий – стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій напрямок – потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. І четвертий напрямок – економічний.