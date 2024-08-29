Так, в интервью Новости.LIVE советник руководителя ОП Михаил Подоляк ответил, какое расстояние может преодолевать новая баллистическая ракета, передает 24 Канал.

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Какая дальность украинской баллистической ракеты

600– 700 (километров, – 24 Канал), как президент сказал. Но я думаю, что это весь вопросы, которые мы с вами увидим, когда она будет эффективно работать,

– подчеркнул Подоляк.

Заметим, 27 августа во время форума "Украина 2024. Независимость" Владимир Зеленский заявил, что было положительное испытание украинской баллистической ракеты.

Кстати, также у нас появилось новое гибридное оружие. Речь идет о ракете-дрон "Паляница". Интересно, что она уже успешно атакует вражеские объекты и наносит агрессору ощутимые потери.

В частности, "Паляницу" впервые применили в День Независимости Украины. Тогда президент подчеркнул, что это совершенно новое оружие – наш новый метод возмездия агрессору.