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      СБУ затримала голову міжнародного наркокартелю у Києві: фото

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      СБУ затримала голову міжнародного наркокартелю у Києві
      СБУ затримала голову міжнародного наркокартелю у Києві / Фото з відкритих джерел

      Служба безпеки спільно з поліцією Ізраїлю заблокувала діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

      У 2017 році громадянин Ізраїлю в соціальній мережі створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомили у СБУ.

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      Вже за декілька років нелегальний бізнес розширився і такі "торговельні майданчики" почали функціонувати в інших соціальних мережах.

      Злочинна діяльність наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки. До синдикату входило понад 13 тисяч осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

      12 березня голова наркокартелю прибув у Києві для того, аби нагалодити "бізнес-зв'язки" з представниками місцевих кримінальних кіл. Його одразу затримали.

      сбу київ наркотики
      Затриманий голова міжнародного наркокартелю у Києві//Фото: СБУ

      Наразі іноземця передали працівникам Національної поліції для організації його екстрадиції до країни походження.

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      Теги: Новини України СБУ Новини Ізраїля Кримінальні новини Наркотики
      Джерело: 24 канал
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