СБУ затримала голову міжнародного наркокартелю у Києві: фото

Служба безпеки спільно з поліцією Ізраїлю заблокувала діяльність найбільшої за останнє десятиліття міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

У 2017 році громадянин Ізраїлю в соціальній мережі створив інтернет-канал для збуту оптових партій наркотичних засобів та психотропних речовин, повідомили у СБУ.

Читайте також: Українські прикордонники пропустили 84 кілограми героїну: фото та відео

Вже за декілька років нелегальний бізнес розширився і такі "торговельні майданчики" почали функціонувати в інших соціальних мережах.

Злочинна діяльність наркоторгівців розповсюджувалася на країни Південної та Північної Америки, Європейського Союзу, Близького Сходу, Азії та Африки. До синдикату входило понад 13 тисяч осіб, у тому числі контрабандисти, дилери, адміністратори груп у соцмережах.

12 березня голова наркокартелю прибув у Києві для того, аби нагалодити "бізнес-зв'язки" з представниками місцевих кримінальних кіл. Його одразу затримали.



Затриманий голова міжнародного наркокартелю у Києві//Фото: СБУ

Наразі іноземця передали працівникам Національної поліції для організації його екстрадиції до країни походження.