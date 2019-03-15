Ізраїль у відповідь на обстріл Тель-Авіва атакував цілі в Секторі Гази

У ніч на п'ятницю, 15 березня, авіація Ізраїлю завдала ударів по цілях в Секторі Гази. Повітряна атака стала відповіддю на запуск двох ракет з території палестинського анклаву в сторону Тель-Авіва.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що ввечері 14 березня по Тель-Авіву випустили дві ракети з території Сектору Гази. Це був перший напад бойовиків ісламістської групи ХАМАС на ізраїльську столицю із застосуванням ракет з 2014 року.

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Армія оборони Ізраїля зараз завдає ударів по терористичних цілях в секторі Газа,

– йдеться у повідомленні військової прес-служби.

We have just started striking terror sites in Gaza. Details to follow. — Israel Defense Forces (@IDF) 14 березня 2019 р.

Згодом військові армії Ізраїля зауважили, що незабаром після початку ізраїльських бомбардувань спрацювали сирени тривоги у регіоні Ешколь, що межує з палестинським анклавом.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.