По Тель-Авіву випустили дві ракети із Сектора Гази: відео
Ввечері 14 березня по Тель-Авіву випустили дві ракети з території Сектору Гази. Це перший напад бойовиків ісламістської групи ХАМАС на ізраїльську столицю із застосуванням ракет з 2014 року.
Ізраїльській армії вдалось збити одну ракету. Саме ж місто підняли по тривозі, ввімкнувши сирену, пише AP.
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Прем'єр-міністр Ізраїля Бенджамін Нетаньяху терміново прибув до військового штабу в Тель-Авіві на нараду з вищими чиновниками армії.
Генерал ізраїльської армії Ронен Манеліс заявив, що військові не мали даних розвідки про атаку, що планувалась на Тель-Авів, тож першу ракету не змогли збити, бо не одразу змогли визначити, звідки ракети запускали.
Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.
Сектор Гази вдарив по Ізрюїлю: дивіться відео
Про загиблих, постраждалих і руйнування наразі не повідомляють.
Сектор Гази вдарив по Ізрюїлю: дивіться відео
Мер Тель-Авіва Рон Хулдай повідомив, що у місті відкрили сховища, де люди можуть знайти прихисток у разі ще одного нальоту. Разом з тим, він сказав, що немає спеціальних інструкцій і, мовляв, нехай містяни живуть буденно.
Продовжуйте життя як завжди. Будьте спокійні, але уважні,
– зазначив у коментарі одному з місцевих телеканалів.
Сектор Гази розташовується за 80 кілометрів від Тель-Авіва і перебуває під контролем бойовиків ХАМАС – ісламістів, які хочуть знищення Ізраїля. Після того, як вони захопили Сектор Гази у 2007 році, то Ізраїль та ХАМАС мали між собою три війни. Причина запеклих суперечок – той самий Сектор Гази. Це територія на березі Середземного моря, виділена ООН для арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 вона була під Єгиптом, а після Шестиденної війни 1967 по 2005 — під Ізраїлем. Отже, Ізраїль вважає Сектор Гази своєю територією, де мав би панувати юдаїзм, а ХАМАС – своєю, де мав би панувати іслам (бо це була б територія арабської Палестини, державотворчий процес якої, у тому числі і кордонів, триває з 1947 року).
Сутички між ХАМАСом і Ізраїлем не припиняються. Наприклад, 9 березня ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск ракети по своїй території. Ізраїльські винищувачі і літаки завдали удару по кількох цілях бойовиків, а також по об'єктах підземної інфраструктури у Секторі Гази.