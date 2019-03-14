По Тель-Авіву випустили дві ракети із Сектора Гази: відео

Ввечері 14 березня по Тель-Авіву випустили дві ракети з території Сектору Гази. Це перший напад бойовиків ісламістської групи ХАМАС на ізраїльську столицю із застосуванням ракет з 2014 року.

Ізраїльській армії вдалось збити одну ракету. Саме ж місто підняли по тривозі, ввімкнувши сирену, пише AP.

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Прем'єр-міністр Ізраїля Бенджамін Нетаньяху терміново прибув до військового штабу в Тель-Авіві на нараду з вищими чиновниками армії.

Clarín | Alerta en Israel: disparan dos misiles desde Gaza hacia Tel Aviv https://t.co/gsAKUmUK32 pic.twitter.com/zUL9N8PEY6 — Portal Diario (@PortalDiarioAR) 14 березня 2019 р.

Генерал ізраїльської армії Ронен Манеліс заявив, що військові не мали даних розвідки про атаку, що планувалась на Тель-Авів, тож першу ракету не змогли збити, бо не одразу змогли визначити, звідки ракети запускали.

Що таке ХАМАС?Палестинський ісламський рух і політична партія. З 2007 року, після перемоги на виборах 2006 року, утримує владу у смузі Гази. Засновниками руху стали радикально налаштовані представники гілки "Братів-мусульман", однієї з найбільших ісламських організацій. ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

Сектор Гази вдарив по Ізрюїлю: дивіться відео

Про загиблих, постраждалих і руйнування наразі не повідомляють.

Сектор Гази вдарив по Ізрюїлю: дивіться відео

Мер Тель-Авіва Рон Хулдай повідомив, що у місті відкрили сховища, де люди можуть знайти прихисток у разі ще одного нальоту. Разом з тим, він сказав, що немає спеціальних інструкцій і, мовляв, нехай містяни живуть буденно.

Продовжуйте життя як завжди. Будьте спокійні, але уважні,

– зазначив у коментарі одному з місцевих телеканалів.

RAW FOOTAGE: Earlier this evening, air raid sirens sounded in #Tel Aviv after two rockets were launched from #Gaza at Israel. pic.twitter.com/9DXEYrxCom — Israel Defense Forces (@IDF) 14 березня 2019 р.

Сектор Гази розташовується за 80 кілометрів від Тель-Авіва і перебуває під контролем бойовиків ХАМАС – ісламістів, які хочуть знищення Ізраїля. Після того, як вони захопили Сектор Гази у 2007 році, то Ізраїль та ХАМАС мали між собою три війни. Причина запеклих суперечок – той самий Сектор Гази. Це територія на березі Середземного моря, виділена ООН для арабської держави Палестини. З 1948 по 1967 вона була під Єгиптом, а після Шестиденної війни 1967 по 2005 — під Ізраїлем. Отже, Ізраїль вважає Сектор Гази своєю територією, де мав би панувати юдаїзм, а ХАМАС – своєю, де мав би панувати іслам (бо це була б територія арабської Палестини, державотворчий процес якої, у тому числі і кордонів, триває з 1947 року).

Сутички між ХАМАСом і Ізраїлем не припиняються. Наприклад, 9 березня ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск ракети по своїй території. Ізраїльські винищувачі і літаки завдали удару по кількох цілях бойовиків, а також по об'єктах підземної інфраструктури у Секторі Гази.