США планують провести випробування ракет середньої дальності

До кінця року США можуть випробувати два типи ракет середньої дальності. Йдеться про крилату ракету наземного базування з дальністю польоту близько 1000 кілометрів та про балістичну ракету середньої дальності від 3000 до 4000 кілометрів.

Видання AP зазначає, що випробування крилатої ракети завлановано на серпень 2019 року. Якщо вони пройдуть успішно, ракета може бути розгорнута приблизно через 18 місяців. Балістичну ракету планують випробувати у листопаді. Високопоставлений чиновник з Пентагону заявив, що її розгортання навряд чи займе більше п'яти років.

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Він також пояснив, що ця ракета, можливо, буде розгорнута на Гуамі, азіатській військовій базі США. Жодна із запланованих до випробування ракет не буде озброєна ядерним зарядом.

Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.



Країни, які досі володіють ядерною зброєю

