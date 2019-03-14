07:18
14 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штатний священик "Роскосмосу". Галкін готував теракт проти Кіркорова
      Вєсті Кремля
      22:19, 13 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, 13 березня
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, 13 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, 13 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      США планують провести випробування ракет середньої дальності

      165 Читать новость на русском
      Сполучені Штати можуть провести випробування балістичних та крилатих ракет
      Сполучені Штати можуть провести випробування балістичних та крилатих ракет / Фото з відкритих джерел

      До кінця року США можуть випробувати два типи ракет середньої дальності. Йдеться про крилату ракету наземного базування з дальністю польоту близько 1000 кілометрів та про балістичну ракету середньої дальності від 3000 до 4000 кілометрів.

      Видання AP зазначає, що випробування крилатої ракети завлановано на серпень 2019 року. Якщо вони пройдуть успішно, ракета може бути розгорнута приблизно через 18 місяців. Балістичну ракету планують випробувати у листопаді. Високопоставлений чиновник з Пентагону заявив, що її розгортання навряд чи займе більше п'яти років.

      Читайте також: У Німеччині озвучили ще одну причину ракетного конфлікту між США та Росією

      Він також пояснив, що ця ракета, можливо, буде розгорнута на Гуамі, азіатській військовій базі США. Жодна із запланованих до випробування ракет не буде озброєна ядерним зарядом.

      Чому розпочався "ракетний конфлікт" між Росією та США?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

      Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.

      США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

      Ядерна безпека, ядерна зброя,
      Країни, які досі володіють ядерною зброєю
       

      blog_ava
      "Барселона" розгромила "Ліон" у матчі 1/8 Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні
      504
      Теги: Новини політики Новини США Ядерна безпека
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 березня: активісти з "Нацкорпусу" знову зустріли Порошенка та вирок Манафорту
      13 березня , 23:03 Головні новини 13 березня: активісти з "Нацкорпусу" знову зустріли Порошенка та вирок Манафорту
      2163
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      13 березня , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 1473
      Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      13 березня , 21:38 Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      1730
      Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      13 березня , 20:02 Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      Ірина Поліщук 3964
      "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан
      13 березня , 18:00 "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан
      Михайло Гема 1240
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук