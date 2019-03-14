США намерены провести испытания ракет средней дальности

К концу года США может испытать два типа ракет средней дальности. Речь идет о крылатой ракете наземного базирования с дальностью полета около 1000 километров и о баллистической ракете средней дальности от 3000 до 4000 километров.

Издание AP отмечает, что испытания крылатой ракеты завланованы на август 2019 года. Если они пройдут успешно, ракета может быть развернута примерно через 18 месяцев. Баллистическую ракету планируют испытать в ноябре. Высокопоставленный чиновник из Пентагона заявил, что ее развертывания вряд ли займет более пяти лет.

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Он также пояснил, что эта ракета, возможно, будет развернута на Гуаме, азиатской военной базе США. Ни одна из запланированных к испытанию ракет не будет вооружена ядерным зарядом.

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако она, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.



США 2 февраля официально сообщили Россие о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.



Країни, які досі володіють ядерною зброєю

