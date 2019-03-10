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      В Германии озвучили еще одну причину ракетного конфликта между США и Россией

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      Маас назвал одну из причин выхода России и США из ракетного договора
      Маас назвал одну из причин выхода России и США из ракетного договора / Фото из открытых источников

      Расторжение ракетного договора спровоцировали не только США и Россия. Одной из причин является отсутствие Китая в любых соглашениях по разоружению или контролю над вооружением.

      Китай должен участвовать в сделках, которые касаются вооружения, сказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас изданию Tagesspiegel am Sonntag.

      Читайте также: Россия разрушила все, – Климкин о ядерном конфликте и вооруженных планах Украины

      24 канал писал, что схожее условие озвучили и в России – там допускают новую редакцию Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, которая возможна при условии расширения списка его участников.

      У Китая свобода действий, будут вооружаться и другие страны – Северная Корея, Пакистан, Индия,
      – подчеркнул он.

      Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к диалогу о разоружении после выхода США из ракетного договора. Однако Пекин на участие в переговорах по ДРСМД пока не соглашается. Зато Маас отмечает, что отказ Пекина не должен означать конец дискуссии.

      "Китай должен занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", – считает немецкий министр.

      Отметим, мир встревожил еще один конфликт между двумя ядерными странами – Индией и Пакистаном, которые не воевали между собой с 1971 года. Ситуация обострилась 26 февраля, когда Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот.

       


      Страны, у которых до сих пор ядерное оружие

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако она, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США 2 февраля официально сообщили Россие о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

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      Теги: Новости США Новости политики LifeStyle Ядерная безопасность Новости России Новости культуры
      Источник: 24 Канал
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