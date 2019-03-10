В Германии озвучили еще одну причину ракетного конфликта между США и Россией

Расторжение ракетного договора спровоцировали не только США и Россия. Одной из причин является отсутствие Китая в любых соглашениях по разоружению или контролю над вооружением.

Китай должен участвовать в сделках, которые касаются вооружения, сказал министр иностранных дел Германии Гайко Маас изданию Tagesspiegel am Sonntag.

Читайте также: Россия разрушила все, – Климкин о ядерном конфликте и вооруженных планах Украины

24 канал писал, что схожее условие озвучили и в России – там допускают новую редакцию Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, которая возможна при условии расширения списка его участников.

У Китая свобода действий, будут вооружаться и другие страны – Северная Корея, Пакистан, Индия,

– подчеркнул он.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Китай присоединиться к диалогу о разоружении после выхода США из ракетного договора. Однако Пекин на участие в переговорах по ДРСМД пока не соглашается. Зато Маас отмечает, что отказ Пекина не должен означать конец дискуссии.

"Китай должен занять место за столом переговоров. Мы должны оказывать давление", – считает немецкий министр.

Отметим, мир встревожил еще один конфликт между двумя ядерными странами – Индией и Пакистаном, которые не воевали между собой с 1971 года. Ситуация обострилась 26 февраля, когда Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот.



Страны, у которых до сих пор ядерное оружие

Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако она, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.



США 2 февраля официально сообщили Россие о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещено соглашением вооружения. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.