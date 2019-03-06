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      Россия разрушила все, – Климкин о ядерном конфликте и вооруженных планах Украины

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      РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе, – Климкин
      РФ проводила военные учения с "Искандерами" в Крыму и на Донбассе, – Климкин / 24 канал

      Решение Вашингтона покинуть ракетный договор является абсолютно правильным, потому что Москва разрушила систему контроля над вооружением. Если бы договоры действовали, то России было намного сложнее захватить Крым и осуществлять военную агрессию против Украины.

      В частности, Россия разработала и проводила испытания баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", а также усовершенствовала ракетный комплекс "Искандер-М", написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

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      Военные учения с этим оружием оккупанты проводили на оккупированном Донбассе и в Крыму.

      Россия шаг за шагом разрушила все, из чего состояла система нераспространения и контроля над вооружениями. Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы намного сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым,
      – написал Климкин.

      Решение США выйти из договора является "соответствующим нынешнему состоянию безопасности как на европейском континенте, так и во всем мире". По словам министра, он считал, что ДРСМД является одной из основ глобальной стабильности

      При этом Климкин подчеркнул, что Украина неуклонно придерживалась положений Договора. В частности, принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которую созвали США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями Россией его положений.

      Министр также отметил, что Украина всегда была ответственным и последовательным партнером в сфере нераспространения вооружений.

      "Мы оставляем за собой право создавать все виды вооружений, необходимые для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины", – добавил он.

      Вашингтон официально уведомил Россию о приостановке участия в договоре еще 2 февраля. Теперь Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. В то же время в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.

      Какие еще страны до сих пор обладают ядерным оружием:

      Что такое ДРСМД и почему США из него вышли?Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и ментшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.

      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".

      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.

      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Война на Донбассе Аннексия Крыма Украина – Россия Ядерная безопасность Новости России
      Источник: 24 Канал
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