Россия разрушила все, – Климкин о ядерном конфликте и вооруженных планах Украины

Решение Вашингтона покинуть ракетный договор является абсолютно правильным, потому что Москва разрушила систему контроля над вооружением. Если бы договоры действовали, то России было намного сложнее захватить Крым и осуществлять военную агрессию против Украины.

В частности, Россия разработала и проводила испытания баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", а также усовершенствовала ракетный комплекс "Искандер-М", написал глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Это психоз, – в НАТО оценили военную угрозу со стороны России

Военные учения с этим оружием оккупанты проводили на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Россия шаг за шагом разрушила все, из чего состояла система нераспространения и контроля над вооружениями. Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы намного сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым,

– написал Климкин.

Решение США выйти из договора является "соответствующим нынешнему состоянию безопасности как на европейском континенте, так и во всем мире". По словам министра, он считал, что ДРСМД является одной из основ глобальной стабильности

При этом Климкин подчеркнул, что Украина неуклонно придерживалась положений Договора. В частности, принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, которую созвали США после тринадцатилетнего перерыва в 2016 и 2017 годах в связи с системными нарушениями Россией его положений.

Министр также отметил, что Украина всегда была ответственным и последовательным партнером в сфере нераспространения вооружений.

"Мы оставляем за собой право создавать все виды вооружений, необходимые для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины", – добавил он.

Вашингтон официально уведомил Россию о приостановке участия в договоре еще 2 февраля. Теперь Путин не устает повторять о якобы готовности Москвы в ответ на развертывание американских ракетных систем в Европе направить российское вооружение на США. В то же время в США на такие заявления не реагируют серьезно – их называют пустословными.

Какие еще страны до сих пор обладают ядерным оружием:

Что такое ДРСМД и почему США из него вышли?Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и ментшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.



Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, "которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".



Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградской области между Польшей и Литвой.



Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.