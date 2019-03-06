Росія зруйнувала все, – Клімкін про ядерний конфлікт та збройні плани України

Рішення Вашингтона покинути ракетний договір є абсолютно правильним, бо Москва зруйнувала систему контролю над озброєнням. Якби договори діяли, то Росії було набагато складніше захопити Крим та здійснювати військову агресію проти України.

Зокрема, Росія розробила та проводила випробування балістичної ракети РС-26 "Рубеж", а також удосконалила ракетний комплекс "Іскандер-М", написав глава МЗС України Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

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Військові навчання з цією зброєю окупанти проводили на окупованому Донбасі та у Криму.

Росія крок за кроком зруйнувала все, з чого складалася система нерозповсюдження та контролю над озброєннями. Спочатку це був Договір про звичайні збройні сили в Європі. До речі, якщо б він досі діяв, то Росії було б набагато складніше здійснювати військову агресію проти України і мілітаризувати Крим,

– написав Клімкін.

Рішення США вийти з договору є "відповідним до нинішнього стану безпеки як на Європейському континенті, так і в цілому світі". За словами міністра, він вважав, що ДРСМД є однією з основ глобальної стабільності

При цьому Клімкін наголосив, що Україна неухильно дотримувалася положень Договору. Зокрема, брала активну участь у засіданнях Спільної контрольної комісії, яку скликало США після тринадцятирічної перерви в 2016 та 2017 років роках у зв'язку з системними порушеннями Росією його положень.

Міністр також зазначив, що Україна завжди була відповідальним і послідовним партнером у сфері нерозповсюдження озброєнь.

"Ми залишаємо за собою право створювати всі види озброєнь, необхідні для захисту України і її національної безпеки. Адже в новій глобальній політиці безпеки ми повинні реалізувати всі можливості для захисту України," – додав він.

Вашингтон офіційно повідомив Росію про призупинення участі у договорі ще 2 лютого. Тепер Путін не втомлюється повторювати про нібито готовність Москви у відповідь на розгортання американських ракетних систем в Європі скерувати російське озброєння на США. Натомість у США на такі заяви не реагують серйозно – їх називають пустослівними.

Які ще країни досі мають ядерну зброю:

Що таке ДРСМД та чому США з нього вийшли?Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Ультиматум США завершився у суботу, 2 лютого.



Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, "яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном".



Перші повідомлення про порушення Росією договору пролунали ще за часів президентства Барака Обами 2012 року, проте жодних офіційних заяв стосовно цього тоді оголошено не було. У 2016 році Росія перекинула ракетні комплекси "Іскандер", здатні нести ядерний заряд, до кордонів ЄС і НАТО – до Калінінградської області між Польщею і Литвою.



Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.